„Cine-s oamenii ăștia cu bani de își permit să stea în Cluj?” Actorii din „Kontinental ’25” îndeamnă la proteste: „Orașul nu mai e pentru noi”

Actorii din „Kontinental '25”, film distins cu Ursul de Argint la Berlin, fac o radiografie a Clujului imobiliar actual și îndeamnă la proteste și la recunoașterea adevărului: „Toată lumea este invitată să meargă în afara Clujului. Mi se pare super șocantă chestia asta”, spune actorul Adonis Tanța.

Actorii Gabriel Spahiu, Eszter Tompa, Adonis Tanța și Oana Mardare| Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

„Kontinental '25” a fost filmat la Cluj și este o comedie neagră și abordează teme precum criza imobiliară și ascensiunea naționalismului.

Cu două proiecții sold out la TIFF, actorii „Kontinental ’25” au vorbit despre piața imobiliară și despre provocările traiului în Cluj, viziunea lor asupra filmului și relația cu Radu Jude.

Oana Mardare: Clujul e împotriva oricărei critici

„Eu am venit la facultate în 2006, am făcut studiile aici, am plecat și-apoi am revenit, crezând că nu o să mă mai întorc în acest oraș. Și Clujul s-a schimbat foarte mult între timp. Din prisma meseriei și a faptului că lucrez într-un mediu artistic, am dezvoltat o relație cu orașul în care analizez și studiez, cumva, într-un mod mai critic, aceste dinamici.

Și pot să fac asta tocmai pentru că nu sunt neapărat de aici. Adică, deși ar părea nepoliticos față de orașul care te găzduiește să fii atât de nemulțumit și vocal, într-un fel cred foarte mult în nevoia acestui simț critic, mai ales pe niște dinamici pe care le poți observa evoluând în timp, cum e dezvoltarea asta imobiliară, schimbarea orașului, o imagine care e tot mai șlefuită, tot mai închisă și tot mai refractară față de criticism. Și în acest context, mi se pare că vine și Radu Jude, care în diferite interacțiuni probabil vede și el orașul în această transformare.

Capacitatea lui de a analiza și de a observa mi se pare extraordinară. Mi se pare că vine cu o perspectivă foarte bogată și densă asupra Clujului prin acest film. Și face această critică incomodă, plină de umor”, a spus Mardare, vineri, la InspiraTIFF.

Adonis Tanța: Nu o să-mi permit niciodată să-mi cumpăr un apartament la Cluj

Actorul Adonis Tanța, născut la Cluj-Napoca, spune că doar cei cu bani sunt importanți în acest oraș.

„Eu, cum m-am născut aici, provin dintr-o familie medie, spre săracă, să zic așa. Toți vecinii erau așa, toată lumea își ducea viața de la o zi la alta. Să vă zic clar, eu stau în centru, acolo am stat cu familia, și acum am vrut să mă mut singur și, practic, nu-ți permiți. Toată lumea este invitată să meargă în afară, în Florești, pentru că de aia se construiește, este cerere. Și mi se pare super șocantă chestia asta.

Sincer vă zic, deci, alți oameni erau la Cluj când eram eu mic, oameni simpli, cumva, și acum nu înțeleg cine-s oamenii ăștia care au atâția bani care își permit să stea în Cluj și ce trebuie să faci, ce să mai lucrezi ca să îți permiți să stai în Cluj. Mi se pare ceva absolut … Sau să-ți cumperi un apartament. Eu cred că niciodată, realist vorbind, n-am niciodată ocazia sau nu știu din ce bani. Nu știu dacă ajung la Hollywood, dar slabe de șanse, poate accentul meu ardelenesc mă va duce în America”, a spus actorul.

Un film dur, trist și real

„Dar nu cred că o să am niciodată ocazia să cumpăr un apartament sau resursele necesare și, practic, trăiești în acest oraș și vezi Doamne, ai impresia că și faci lucruri pentru orașul ăsta, eu cu Oana lucrăm în spații independente, unde încercăm să strângem comunități și oameni, am și impresia că, nu știu, ești relevant sau ceva, dar, de fapt, nu ești deloc important. Important e cine are bani, asta mi-a dat filmul (…) Personal, mi se pare un film extraordinar de dur, de trist și de real. Sunt foarte la limită și pe muchie filmele lui Radu Jude, dar, din păcate, mi-am dat seama că filmele lui sunt un coșmar funny și grotesc. Mi se pare bine că este expus așa, Clujul. Este o perspectivă, este un film, dar este un film, din păcate, prea real”, a mai spus Adonis Tanța.

Actorul Gabriel Spahiu spune că, prin acest film regizorul Radu Jude „îți pune oglinda în față”, iar politicienii au „o frică ancestrală” față de actori.

„De ce îi este frică politicianului? Are o frică ancestrală de actor. Tocmai că actorul are această calitate de a-ți pune oglinda în față. Și este frică, există o frică ancestrală. De aici și raportul cu cultura în politic. Acuma, nu știu dacă ați remarcat, nimeni n-a vorbit de cultură în public. Absolut nimeni n-a vorbit de cultură. Pentru că cultura e ceva de speriat pentru politic. Ori filmul ăsta are exact această calitate. Fiind și un film relativ social, exact chestia asta îți pune oglinda în față. Și, de fapt, eu cred că este o comedie despre noi toți, adică dacă ne uităm la film, ne recunoaștem în personaj. Adică ar trebui să avem onestitatea să ne recunoaștem”, a spus Spahiu.

Îndemnuri la proteste

Întrebați ce ar trebui să facă oamenii fără posibilități financiare, actorii au îndemnat la proteste. Adonis Tanța a mai spus că e „absolut umilitor și penibil” să nu îți ajungă banii.

„Eu am colegi foarte buni și talentați, care ar putea să facă lucruri minunate. Din păcate, că aașa e construită lumea și viața, pe lângă că ești deștept sau ești bun la ceva, trebuie să ai, nu știu, un fel de ambiție, un fel de putere de a continua (…) Nu știu ce putem să facem. Cred că da, să ieșim. Și eu sunt într-o perioadă în care am strâns mai mulți ani de activitate și mă regăsesc, câteodată, în aceeași situație în care mă gândesc că nu am bani cât am nevoie și este absolut umilitor și penibil după cât lucrez să nu am bani. Nu știu care-i soluția”, a spus Tanța.

„De exemplu, în Barcelona se fac, sunt niște demonstrații imense contra costurilor. O să vină vremea în firmele de IT, din cauza inteligenței artificiale, o să plece. Nu mă bucur, dar o să plece, fiindcă o să-și piardă joburile, o să o să fie înlocuiți de inteligența artificială. Poate merită, în primul rând, să ieșim în stradă”, a spus actrița Eszter Tompa.

Oamenii din clasa de mijloc vor fi eliminați?

„Când vezi foarte clar că în Cluj intențiile și mizele sunt în altă parte, că se vor construi mai multe cartiere rezidențiale, că vor fi la prețuri pe care nu și le pot permite oamenii cu niște salarii mici, medii, și din start, sunt pentru o altă categorie care are alt venit. Adică, încet, încet, direcția nu este de a ajuta un om middle class să supraviețuiasă în Cluj ci, dimpotrivă, a elimina acea clasă și de a ne baza pe una care are o capacitate mult mai mare. Asta este o intenție foarte clară și evidentă a orașului și produce foarte multe nedreptăți. Pe genul ăsta de intenții mi se pare că e și filmul critic și că ar trebui să fim și noi vocali, să arătăm mai mult cu degetul și să vorbim mai tare.

Pe tema locuirii e clar o pasivitate raportat la ceea ce se întâmplă. Ne vom duce cât mai mult la periferie, centrul va fi tot mai scump, va fi tot mai turistic. Chiriile vor fi tot mai mari, dar în același timp, acceptarea și tăcerea fac un fel de complicitate. Se simte și efectul acestei viziuni politice și a discursului care există pe cosmetizarea acestei direcții. Suntem mândri că lucrurile sunt așa frumoase, cred că avem prea puțin contact cu categoriile care suferă în mod direct consecințele acestor dinamici. Se produc niște bule și ne izolăm. Știm că suntem pe o listă neagră care critică primăria într-un mod incomod. Eu simt că aici la Cluj există niște direcții și intenții foarte clare trasate și foarte greu de zdruncinat”, a mai spus Mardare.

Kontinental '25

„Kontinental '25” urmărește povestea Orsolyei, un executor judecătoresc din Cluj, care, după evacuarea unui om fără adăpost, este aruncată într-o criză morală profundă. Pe fundalul unui oraș în plină expansiune economică, Jude construiește un portret tensionat al vinovăției personale într-un sistem care privilegiază profitul în detrimentul umanității, se arată în prezentarea peliculei.

„Kontinental '25” a fost distins cu Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu la Festivalul Internațional de film de la Berlin.

