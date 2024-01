Încă o amânare pentru segmentul dintre Poarta Sălajului și Nușfalău, pe Autostrada Transilvania. Când pot începe lucrările în teren la Tunelul Meseș?

Lansată inițial în noiembrie 2020, licitația pentru segmentul Poarta Sălajului-Nușfalău (A3) nu are constructor desemnat la mai bine de trei ani de la lansarea licitației.

Termen extins pentru evaluarea ofertelor la contractul pentru secțiunea Poarta Sălajului-Zalău-Nușfalău (A3)/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Facebook.com

După câteva prelungiri de termene, CNAIR trebuia să anunțe la finalul lui ianuarie 2024 oferta câștigătoare pentru construcția a 40 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3), inclusiv Tunelul Meseș. Însă, perioada necesară evaluării ofertelor depuse (șapte la număr) a fost extinsă de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere până în 29 feburarie, ceea ce înseamnă că anunțul privind desemnarea unui constructor va fi făcut în primăvara acestui an, potrivit celui mai optimist scenariu.

Săptămâna trecută (în 23 ianuarie) s-a încheiat analiza ofertelor tehnice după care a început evaluarea financiară cu termen limită sfârșitul lunii februarie, semnalează Economedia.ro Anterior, oficialii din Ministerul Transporturilor și CNAIR anunțaseră că desemnează câștigătorul celui mai mare contract pentru o autostradă de până acum până la sfârșitul lunii decembrie 2023 și apoi în ianuarie 2024.

Din cele șapte oferte depuse în vara anului trecut, asocierea Makyol-Ozaltin ar fi avut cea mai bună ofertă tehnică, însă nu și în privința componentei financiare, în condițiile în care prețul ofertei are o pondere de 55% din punctajul total.

Când încep lucrările la cel mai complex segment al Autostrăzii Transilvania

Lucrările la segementul Poarta Sălajului-Nușfalău (A3) sunt extrem de complexe și implică execuția Tunelului Meseș (cu două galerii) în lungime de 2,89 km și cu 2 benzi de circulație pe sens, precum și construcția a 65 de viaducte, poduri și pasaje.

În situația în care contractul ar putea fi semnat în următoarele 3-4 luni, perioadă ce include potențiale contestații, plus cele 18 luni necesare pentru etapa de proiectare, lucrările nu ar putea începe mai devreme de primăvara anului 2026, arată sursa citată.

Mai bine de trei ani de amânări

Inițial, licitația pentru lotul (Poarta Sălajului–Nușfalău) ce include și Tunelul Meseș a fost lansată în noiembrie 2020 (cu o valoare de 4,4 miliarde de lei), însă nu are constructor desemnat la mai bine de trei ani de la lansarea licitației.

În februarie 2023, CNAIR lansa din nou licitația pentru lotul de 41 de kilometri, cu un termen limită pentru depunerea ofertelor stabilit la 6 aprilie, amânat ulterior pentru 5 mai și întârziat după ce Ictaș a depus contestație.

În mai 2023, licitația pentru lotul cu tunelul Meseș, cel mai dificil segment al Autostrăzii Transilvania Cluj – Oradea, a fost suspendată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

La finalul lunii iulie, Compania de Drumuri a deblocat licitația suspendată, iar noul termen pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru 28 august 2023.

Autostrada Transilvania (A3), secțiunea Poarta Sălajului-Zalău-Nușfalău/Foto: Autostrada A3 Poarta Sălajului - Zalău - Nușfalău Disteco youtube.com

Etapa de evaluare a ofertelor a fost și ea prelungită inițial până în 20 noiembrie, iar ulterior până spre finalul lui decembrie 2023, iar amai apoi pentru sfârșitul lui ianuarie 2024.

Potrivit CNAIR, cei șapte operatori care au depus oferte sunt:

-Asocierea SA & PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE S.R.L. – EURO-ASFALT d.o.o (România – Bosnia Herțegovina)

– WEBUILD SPA – MILANO (Italia)

– IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Turcia)

– Asocierea MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Turcia)

– MAPA INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

– Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET A.S. – DUYGU TAAHHÜT VE İNŞAAT A.Ş. (Turcia)

– Asocierea TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

Durata de realizare a contractului este de 78 de luni dintre care 18 luni destinate proiectării și 60 execuției. Contractul prevede inclusiv construcția a 65 de viaducte, poduri și pasaje (în lungime totală de aproximativ 13 km) și a Tunelului Meseș (în lungime de 2,89 km). Valoarea estimată este de 7,48 miliarde lei fără TVA, iar finanțare va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: