Autostrada Transilvania. Segmentul dintre Poarta Sălajului și Nușfalău, constructor desemnat până la final de ianuarie. Contract de 7,5 miliarde de lei pentru lucrări pe 40 km de autostradă.

Evaluarea ofertelor depuse la licitația pentru construcția a 40 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3), inclusiv Tunelul Meseș, a ajuns la final, iar în curând va fi desemnată oferta câștigătoare.

În toamna anului trecut, termenul pentru evaluarea ofertelor la contractul pentru secțiunea Poarta Sălajului – Nușfalău (A3), cel mai mare contract pentru un lot de autostradă scos la licitație până acum, era prelungit de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere până la finalul anului.

Șapte oferte au fost depuse pentru realizarea celui mai dificil segment al Autostrăzii Transilvania Cluj – Oradea. Recent, CNAIR a anunțat încheierea perioadei de evaluare tehnică a ofertelor. Dacă nu vor exista surprize, atunci câștigătorul licitației pentru contractul de 7,5 miliarde de lei va fi anunțat la finalul lunii ianuarie.

Lucrările sunt extrem de complexe și implică execuția Tunelului Meseș (cu două galerii) în lungime de 2,89 km și cu 2 benzi de circulație pe sens, precum și construcția a 65 de viaducte, poduri și pasaje.

Potrivit CNAIR, cei șapte operatori care au depus oferte sunt:

-Asocierea SA & PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE S.R.L. – EURO-ASFALT d.o.o (România – Bosnia Herțegovina)

– WEBUILD SPA – MILANO (Italia)

– IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Turcia)

– Asocierea MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Turcia)

– MAPA INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

– Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET A.S. – DUYGU TAAHHÜT VE İNŞAAT A.Ş. (Turcia)

– Asocierea TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

Un contract generos și o licitație extinsă pe ani de zile

În mai 2023, licitația pentru lotul cu tunelul Meseș, cel mai dificil segment al Autostrăzii Transilvania Cluj – Oradea, a fost suspendată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

La finalul lunii iulie, Compania de Drumuri a deblocat licitația suspendată, iar noul termen pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru 28 august 2023. Etapa de evaluare a ofertelor a fost și ea prelungită inițial până în 20 noiembrie, iar ulterior până spre finalul lui decembrie 2023.

Secțiunea Poarta Sălajului – Zalău – Nușfalău este cel mai mare contract pe care CNAIR l-a lansat până acum în licitație - 7,5 miliarde lei și este esențial pentru legăturile cu loturile UMB Nădășelu – Poarta Sălajului (42 km), respectiv Lotul Nurol, tronsonul Nușfalău – Suplacu de Barcău (14 km), deschis circulației în toamna anului trecut (septembrie 2023).

Licitația pentru lotul de 41 de kilometri a fost lansată în februarie 2023, cu un termen limită pentru depunerea ofertelor stabilit la 6 aprilie, amânat ulterior pentru 5 mai și întârziat după ce Ictaș a depus contestație.

Considerat drept cel mai dificil lot de pe A3 Cluj – Oradea, secțiunea de 41 de km a Autostrăzii Transilvania, care include și Tunelul Meseș, avea estimat un termen de realizare de 6 ani și jumătate.

Inițial, licitația pentru lotul (Poarta Sălajului–Nușfalău) ce include și Tunelul Meseș a fost lansată în noiembrie 2020 (cu o valoare de 4,4 miliarde de lei), însă nu are constructor desemnat nici măcar la trei ani de la lansarea licitației.

Durata de realizare a contractului este de 78 de luni dintre care 18 luni destinate proiectării și 60 execuției. Contractul prevede inclusiv construcția a 65 de viaducte, poduri și pasaje (în lungime totală de aproximativ 13 km) și a Tunelului Meseș (în lungime de 2,89 km). Valoarea estimată este de 7,48 miliarde lei fără TVA, iar finanțare va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile.

