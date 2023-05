Din SUA și Europa la Cluj. Bosch echipează un tramvai cu un sistem anti-coliziune care sprijină vatmanii în situaţiile critice din trafic. VIDEO

Bosch a echipat un tramvai din Cluj-Napoca cu un sistem de siguranță de ultimă generație. Este vorba despre un sistem de avertizare la coliziune frontală care asistă vatmanii în situaţiile critice din trafic.

Centrul de Inginerie Bosch din Cluj a anunțat astăzi, 18 mai, echiparea unui tramvai din flota Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca cu un sistem de avertizare la coliziune frontală dezvoltat de Bosch, numit Tram Forward Collision Warning (TFCW).

Sistemul asistă vatmanii în situaţiile critice din traficul urban prin avertismente sonore şi vizuale, oferind, astfel, siguranţă sporită, atât pentru conducătorii de tramvaie, cât și pentru pasageri, sau pentru ceilalţi participanţi la trafic.

Proiectul local, dezvoltat de Centrul de Inginerie Bosch din Cluj, împreună cu Compania de Transport Public Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, sub patronajul primăriei municipiului Cluj-Napoca, a ajuns în prima fază a implementării efective.

Astfel, tramvaiul echipat cu ultima versiune a sistemului anticoliziune TFCW 2.0, va funcționa ca un laborator pentru dezvoltarea viitoarelor generații ale sistemului, el fiind folosit și pentru scopuri de cercetare și dezvoltare.

Sistemul de avertizare anticoliziune pentru tramvaie sprijină conducătorii în situații critice. În trafic aglomerat sau în condiții de vizibilitate redusă, sistemul îl avertizează pe conducător cu privire la obstacolele de pe șine în timp util. Acest lucru le permite conducătorilor să evite accidentele, sau cel puțin să reducă în mod semnificativ daunele.

„Sunt mândru să reprezint astăzi compania Bosch, care crede cu tărie că tehnologia schimbă viitorul în bine și transpune în realitate sloganul «Tehnică pentru o viață». Avem întruchiparea unui proiect comun care s-a născut dintr-o colaborare extraordinar de bună între Compania de Transport Public și Universitatea Tehnică și specialiștii de la firma noastră. Avem un proiect pe care îl punem în aplicare în Cluj, iată că venim cu inovare, venim cu lucruri care salvează vieți, reduc incidentele care pot apărea în traficul aglomerat al fiecărei metropole. Un sistem care a fost deja pus în aplicare în SUA, în Germania, în Ungaria, în Olanda. Acum vine și la Cluj. Iată că astăzi avem onoarea și oportunitatea să punem în acțiune o soluție tehnică de ultimă oră în beneficiul și pentru siguranța comunității din Cluj-Napoca”, a declarat Mihai Boldijar, director general Robert Bosch S.R.L. și reprezentantul Grupului Bosch în România.

„Acest proiect este rezultatul unui parteneriat între mediul universitar, autoritățile publice locale și Centrul de Inginerie Bosch din Cluj, care a facut posibilă realizarea acestui proiect pilot”, a continuat Boldijar.

Primarul Emil Boc a spus că această soluție va fi implementată pe mai multe tramvaie din oraș.

„Viitorul inovării în Uniunea Europeană se scrie și la Cluj. Felicit Bosch pentru inovare, pentru că pune Clujul pe harta inovării în România și în Europa. Acest sistem va fi implementat la Cluj pe mai multe tramvaie. Sunt soluții inovative care salvează vieți, previne accidente și este o soluție de ultimă generație în acest domeniu, o combinație dintre om și inteligența artificială în favoarea cetățeanului. Prin colaborarea de excepție din cadrul ecosistemului local de inovare reușim să producem sisteme de siguranță de ultimă generație. Și nu ne oprim aici. Continuăm să fim un laborator de generare de idei inovative și de soluții care să schimbe în bine viața oamenilor. Primăria a fost și va fi mereu aproape de dumneavoastră în susținerea proiectelor care generează plus valoare și consolidează direcția orașului nostru de trecere de la Made in Cluj-Napoca la Invented in Cluj-Napoca” a declarat Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

La rândul său, directorul Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca, Liviu Neag, spune că operatorii de transport vor avea stipulat în caietele de sarcini acest sistem anti-coliziune.

„Principalul scop al Companiei de Transport Public este să facem un transport în confort și siguranță, mai exact în siguranță și confort. E importantă siguranța de transport a publicului nostru călător și în acest sens am putea spune că acest sistem vine în întâmpinarea unei siguranțe mai sporite în ceea ce privește transportul public. Iată că la Cluj, după modernizarea liniei de tramvai, după dotarea întregii flote cu tramvaie noi, astăzi venim cu un plus în acest sistem de transport cu tramvaiul pentru a spori siguranța publicului călător (…) Toți acești operatori de transport și-au însușit nevoia ca în viitoarele caiete de sarcini să fie trecut acest sistem anti-coliziune, foarte important, și, de ce nu, în tramvaiele existente acest sistem poate fi implementat fără dificultăți”, a spus Neag, prezent la eveniment.

Vasile Țopa, rectorul Universității Tehnice Cluj-Napoca (UTCN), a arătat că nemții de la Bosch au fost surprinși de calitatea pregătirii absolvenților.

„De ce aici în Cluj? Există toți factorii necesari pentru așa ceva: colaborarea între autoritățile locale, între universități și companii. Pentru noi Bosch e un partener strategic. Avem programe foarte importante implementate împreună, unele care sunt în curs de elaborare, altele de viitor. Am apreciat ce a spus colegul de la Bosch despre calitatea inginerilor pentru că am sesizat o nuanță pe care a remarcat-o și anume nemții au fost surprinși de calitatea pregătirii acestor copii. Avem copii extraordinari. Acum 39 de ani eram tânăr absolvent, am avut practica în producție și lucram pe vremea aceea la CFR. Și acum 39 de ani am intrat în prima locomotivă electrică în gara din Cluj. Atunci s-a făcut electrificarea stației din Cluj. Iată cum roata se învârte și astăzi, după 39 de ani, din nou, în Cluj se întâmplă un eveniment important, un eveniment care arată că știm ce avem de făcut și avem oameni pe care ne putem baza. Universitatea Tehnică își continuă planurile de viitor îndrăznețe, mai mult ca sigur până la sfârșitul verii vom inagura hub-ul de cercetare din fosta casă de modă, iar pe termen mai lung lucrăm la visul nostrum acel centru de cercetare în inteligență artificială care va fi o reușită deplină a orașului”, a spus Țopa.

Sistemul TFCW, un succes în SUA și Europa, ajunge și la Cluj

Sistemul a fost dezvoltat de către Bosch Engineering GmbH, subsidiară a Robert Bosch GmbH, reprezentată în România prin Centrul de Inginerie Bosch din Cluj. Sistemul folosește tehnologii similare cu cele din industria auto, adică tehnologii avansate pentru asistența șoferului. Echipa globală care dezvoltă astfel de soluții pentru transportul feroviar numără printre membrii lor peste 20 programatori din Cluj-Napoca, angajați ai Centrului de Inginerie.

„Un lucru foarte important de menționat este faptul că fiecare oraș își are modelul specific de tramvaie și trasee locale, de aceea sistemul TFCW trebuie testat și adaptat fiecărui oraș și tramvai în parte. Atunci când implementăm tehnologia într-un oraș nou, începem prin a face mai multe runde de calibrare pentru a studia traseele și mediul din jurul acestora. Aici intervine expertiza inginerilor locali Bosch, care adaptează software-ul la specificul local, în acest caz, pentru traseele din Cluj-Napoca”, a declarat Tobias Matter, directorul Centrului de Inginerie Bosch din Cluj.

Sistemul TFCW este deja utilizat cu succes în peste 1500 de tramvaie din mai multe orașe din SUA, Australia dar și din Germania, Olanda, Cehia, Ungaria, de către diferitele companii de transport în comun. În România, primul proiect pilot de asistenţă activă pentru tramvaie a fost implementat în septembrie 2021 de către Centrul de Inginerie Bosch, în parteneriat cu Societatea de Transport Bucureşti, iar un al doilea proiect pilot a funcționat la Oradea la sfârșitul anului 2022. De astăzi, și Cluj-Napoca va avea un tramvai dotat cu acest sistem performant de asistență.

Sistemul TFCW detectează, avertizează și ajută la prevenirea coliziunii frontale

Alcătuit dintr-o cameră multifuncțională, un senzor radar și o unitate de control, sistemul monitorizează traiectoria din față și orice obstacol posibil din fața vehiculului în timp real. În cazul în care detectează o potențială coliziune, acesta trimite un avertisment conducătorului.

„Ora exactă în materie de inovare în România se dă de la Cluj. Mulțumesc Bosch România pentru ceea ce face pentru Cluj pentru că încă o dată pune Clujul pe harta inovării, ne ajută să ne consolidăm strategia de a trece de la Made in Cluj-Napoca la Invented in Cluj-Napoca. Sunt convins că ceea ce face Bosch astăzi va avea rezonață în Europa, în lume și va face diferența în materie de siguranță și securitate”

Funcționarea sistemului poate fi extinsă cu acționarea automată a unei frâne de serviciu, în cazul în care conducătorul tramvaiului răspunde prea târziu sau nu răspunde deloc la avertismentul sistemului. Această funcție nu este activată pentru acest tramvai și vatmanul rămâne tot timpul în control. Combinarea datelor de la camera multifuncțională și de la senzorul radar cu rază medie de acțiune îmbunătățește detectarea obstacolelor și minimizează efectele condițiilor meteo. Principiul fuziunii de la senzori, adoptat din domeniul dezvoltării autovehiculelor automatizate, îmbină punctele forte ale mai multor tipuri de senzori, sporindu-se fiabilitatea și performanța sistemului. Acesta este modul în care Bosch Engineering reduce riscul de accidente și asigură o mai mare siguranță și eficiență în transportul public. Momentan, sistemul Bosch avertizează vatmanul cu privire la coliziunile frontale iminente și se lucrează la extinderea lui cu functionalități noi și îmbunătătirea performanței.

