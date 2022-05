Bosch mizează pe modelul învățământului dual și crește numărul oportunităților pentru elevi

Bosch dispune de 125 locuri în programul Școală Duală în fabricile din Cluj și Blaj pentru anul școlar 2022-2023. Peste 500 de elevi au beneficiat de pregătire pentru specializările de tehnicieni în electromecanică și electronică din 2013.

Bosch, lider global în furnizarea de tehnologii şi servicii, crește numărul locurilor disponibile în sistemul de învăţământ dual în fabricile sale din Jucu, județul Cluj și Blaj, județul Alba și își extinde parteneriatele cu unități de învățământ din regiune. Astfel, în noul an școlar 2021-2022, compania pune la dispoziția elevilor 125 de locuri în programul Școală Duală.

Programul reprezintă o alternativă la învățământul profesional clasic, adresându-se absolvenților de clasa a VIII-a și derulându-se pe parcursul a trei ani. Programul presupune îmbinarea aspectelor teoretice cu abilitățile și cunoștințele practice, dobândite sub îndrumarea trainerilor specializați, elevii calificându-se ca tehnicieni în domenii precum electromecanică, electronică, electrică sau mecanică.

Grupul Bosch în România este un partener de încredere al școlilor locale din 2013, dezvoltând parteneriate de succes cu licee din județele Cluj și Alba, precum: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Liceul Teologic Reformat, Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior”, Colegiul Tehnic Energetic în Cluj-Napoca și Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” în Blaj și, de anul acesta, Liceul Tehnologic Ocna Mureş. De la deschiderea programului, mai mult de 500 de elevi s-au pregătit pentru carierele lor de tehnicieni în electromecanică și electronică în cadrul unităților de producție Bosch din Blaj și Cluj.

Eforturile mediului de business în susținerea învățământului profesional de tip dual sunt apreciate și de către autoritățile locale și centrale. Astfel, ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a vizitat recent şcoala duală Bosch din Blaj, unde a aflat mai multe detalii despre programul oferit de Bosch elevilor care doresc să se pregătească pentru o carieră de tehnician. Pe lângă oferta educaţională extinsă și creșterea numărului de calificări la Blaj, prin adăgarea calificării de operator maşini cu comandă numerică, anul școlar 2022-2023 aduce un nou partener educaţional Școlii Duale din județul Alba, Liceul Tehnologic din Ocna Mureş. De asemenea, fabrica din Cluj își extinde parteneriatul alături de „Colegiul de Comunicații Augustin Maior”, integrând un nou profil de electronică. Mai mult, centrul din Cluj își propune în 2022 să obțină certificarea AHK B ce confirmă îndeplinirea a 50 de procente din curricula germană.

Bosch asigură elevilor o pregătire practică solidă

„Școala Duală Bosch Cluj reprezintă un mediu optim de învățare pentru dezvoltarea unui viitor profesional de succes. Comunicarea deschisă și relația strânsă dintre echipa de traineri și elevi stă la baza activității noastre, motiv pentru care adaptăm cursurile în mod constant pentru a răspunde cerințelor educaționale și, în același timp, cerințelor mediului de lucru,” a declarat Andrei Mercea, Responsabil Școala Duală Bosch Cluj. „Mă bucur să văd că, din ce în ce mai mult, se pune accentul pe această formă de învățământ preuniversitar, căci, în opinia mea, ea reprezintă cheia formării forței de muncă specializate, atât de necesară într-un mediu economic în permanentă dezvoltare. La finalul programului de școală duală, absolvenții vor deține o calificare recunoscută la nivel european și vor avea acces rapid la oportunităţi de dezvoltare în cadrul companiei,” a declarat Alina Cotoară, coordonatorul Școlii Duale în cadrul fabricii Bosch din Blaj.

Centre de training moderne, cu aparatură de ultima oră

Educaţia duală reprezintă mediul optim pentru pregătirea tehnicienilor și adaptarea acestora la condițiile unei unităţi de producţie performante, cu echipamente tehnologice de ultimă generație. Instruirea practică a elevilor are loc în condiții similare celor reale de muncă. Centrul de training din cadrul fabricii Bosch din Cluj este prevăzut cu ateliere didactice moderne, ateliere mecanice de mentenanță, laboratoare de electronică și linii tehnologice automatizate. La Blaj, elevii au oportunitatea de se pregăti pentru carierele lor într-un centru de training modern, dotat cu laboratoare pentru lăcătușerie, prelucrare mecanică manuală, electronică, pneumatică și operare CNC (mașini de operare cu comandă numerică). În plus, tinerii beneficiază de coordonarea și mentoratul celor mai buni traineri specializați Bosch.

Şcoala Duală Bosch: beneficii pentru elevi și oportunițăți de carieră

Bosch susţine programul școlii duale și prin oferirea unor beneficii pentru elevi. Compania pune la dispoziție rechizitele, echipamentul de lucru și sculele necesare, alături de îndrumarea instructorilor. De asemenea, masa elevilor este asigurată în cantina modernă a fabricii, iar transportul și accesul la servicii medicale sunt gratuite. Mai mult, bursa lunară, finanțată atât de stat, cât și de companie, îi ajută pe elevi să se integreze cu ușurință. În plus, după absolvire, elevii din program au prioritate la angajarea în cadrul companiei, iar cei care doresc să obţină diploma de bacalaureat au posibilitatea de a-şi continua studiile.

Elevii au libertatea de a alege specializarea tehnică care li se potrivește cel mai bine și înțeleg că propriile pasiuni pot fi motivante în carieră, cum este și cazul lui Cristian: “Îmi place mult electronica, motiv pentru care am ales Școala Duală, profil electronic. Dacă îți place ceva și pui in practica, înveți mult mai ușor. Așa a fost și în cazul meu.” Cristian (Electrical Testing Technician) – absolvent al Școlii Duale Bosch Cluj, promoția 2018-2021. Valentin, absolvent al Școlii Duale din Blaj, apreciază oportunitățile de dezvoltare și performanță din cadrul programului. „Meseria mea este de electrician şi am ales să lucrez în această companie pentru că vreau să fiu performant, iar aici lucrez într-un colectiv bine pregătit, care îmi susţine dezvoltarea şi alături de care ştiu că pot să ajung acolo unde îmi doresc. Lucrul la tablourile electrice îmi place cel mai mult la locul de muncă, dar desigur şi faptul că mereu învăţ lucruri noi. În plus, atmosfera alături de colegi e una foarte plăcută, deschisă, facilitându-mi astfel învăţarea.”

Înscrierea se face la sediul şcolilor, prima sesiune de înscriere se desfășoară între 4 și 8 iulie 2022, iar a doua sesiune între 26 și 28 iulie 2022. Mai multe informații despre program și despre modalitatea de înscriere pot fi consultate pe https://www.bosch.ro/cariere/dam-startul-in-cariera/elevi/.

Bosch, prezent în România de 27 de ani

Grupul Bosch este prezent în România de 27 de ani și are peste 8.160 de angajați în cinci entităţi. În 2020, Bosch a înregistrat vânzări de 448 milioane de euro pe piața din România. Vânzările totale nete, incluzând vânzările companiilor neconsolidate și livrările interne către companiile afiliate, au atins 1,4 miliarde de euro. Pe lângă centrul de cercetare – dezvoltare din Cluj şi unităţile sale de producţie pentru Soluţii de mobilitate din Cluj şi din Blaj, Bosch mai operează şi o unitate de producţie de tehnologie industrială, localizată de asemenea în Blaj, precum şi un centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în Timişoara. În Bucureşti, Bosch operează un birou de vânzări pentru produsele sectoarelor Soluţii de mobilitate, Bunuri de larg consum şi Tehnologie pentru construcţii şi energie. În plus, o filială a BSH Hausgeräte GmbH, activă pe piaţa electrocasnicelor, are sediul, de asemenea, în capitala ţării.

Grupul Bosch este un lider global în furnizarea de tehnologii și servicii. Acesta are aproximativ 402.600 de angajați în întreaga lume (status la 31 decembrie 2021). Compania a generat vânzări de 78,7 miliarde de euro în anul 2021. Operațiunile sale sunt structurate în patru sectoare de activitate: Soluții de mobilitate, Tehnologie industrială, Bunuri de larg consum și Tehnologie pentru construcții și energie. Lider în IoT, Bosch oferă soluții inovatoare pentru case inteligente, Industrie 4.0 și mobilitate conectată. Bosch urmărește viziunea unei mobilități sustenabile, sigure și incitante. Compania își folosește expertiza în tehnologia de senzori, software și servicii, precum și propriul cloud IoT, pentru a oferi clienților soluții conectate integrate dintr-o singură sursă. Obiectivul strategic al Grupului Bosch este de a furniza inovații pentru o viață conectată, prin intermediul produselor și soluțiilor care ori conțin inteligență artificială (IA), ori au fost dezvoltate sau fabricate cu ajutorul ei. Bosch îmbunătățește calitatea vieții la nivel mondial prin produse și servicii inovatoare care generează entuziasm. Pe scurt, Bosch creează „Tehnică pentru o viață”. Grupul Bosch cuprinde Robert Bosch GmbH și cele aproximativ 440 de filiale și companii regionale din 60 de țări. Prin includerea partenerilor comerciali și de service, rețeaua globală de producție, inginerie și vânzări Bosch acoperă aproape toate țările din lume. Cu cele peste 400 de locații din lumea întreagă, Grupul Bosch a fost neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon încă din primul trimestru al anului 2020. Baza pentru viitoarea creștere a companiei este puterea sa inovatoare. În cele 128 de locații din lume, Bosch are aproape 76.100 de angajați în cercetare și dezvoltare, dintre care aproximativ 38.000 de ingineri software.

