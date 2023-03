Aeroportul Internațional Cluj, lăudat de principalii actori din aviație din Europa. „Cum a fost posibil? Care e secretul succesului?”

Creșterea traficului de pasageri de la 36.000 în 1996 la aproape 3 milioane în 2023 pe Aeroportul Internațional Cluj i-a impresionat pe participanții celei mai importante conferințe din aviație care începe mâine la Cluj-Napoca.

David Ciceo, Ioana Papadopoulou și Olivier Jankovec, director ACI Europe. Sursă foto monitorulcj.ro

În avanpremiera celei mai prestigioase conferințe internaționale de aviație desfășurată la Cluj, care va reuni cei mai importanți directori de companii aeriene și aeroporturi din Europa, Aeroportul a găzduit o întâlnire cu o parte din invitați.

„Nu am fost niciodată de două ori în același loc, de fiecare dată când venim găsim un oraș vibrant și promitem să ne întoarcem”, a spus Marcel Riwalsky, CEO Aviation-Event.

„Prima ediție a fost un succes, dezbateri foarte bune, echipa de la aeroport a făcut o treabă foarte bună anul trecu, am continuat proiectul și în acest an. ACI Europa este foarte importantă pentru toate aeroporturile din Europa. România e parte din Uniunea Europeană, trebuie să respecte legislația europeană, directivele, iar ACI Europe luptă să protejeze interesele aeroporturilor europene. Munca lor este foarte importantă pentru aeroporturi, în special pentru aeroporturile din România și cel din Cluj-Napoca. Când am avut probleme de natură internațională, ACI Europa ne-a ajutat foarte mult. Ne-a oferit consultanță în diverse problem legale. E o organizație foarte puternică și folositoare cu implicații directe pentru aeroporturile din România și din Cluj-Napoca”, a spus David Ciceo, directorul aeroportului clujean.

Principalul competitor al Clujului: Debrecen, Ungaria

„Cluj este al doilea aeroport din România. Sperăm să ajungem la 3 milioane de pasageri. Avem 17 aeroporturi în România. Există competiție între aeroporturi. Bucureștiul nu e competitorul nostru principal, avem o contribuție la dezvoltarea regional a județului, a orașului, pentru economia locală și cea educațională. Avem competiție. Vrem competiție corectă, avem competiție nu doar cu aeroporturile din România, ci și cu aeroporturile din Europa. Când vrem să lansăm o nouă destinație, câteodată avem competiție cu multe aeroporturi din Europa. Trebuie să avem servicii bune, să ne asigurăm că acea companie aeriană nu riscă dacă vine la Cluj. Principalul nostru competitor este Aeroportul din Debrecen (Ungaria), aflat la 200 kilometri distanță, ne adresăm acelorași pasageri, sunt activi ca oraș, ca aeroport, plătesc pentru autobuze din România. Acum 15 ani era Budapesta principalul nostru competitor. Mulți pasageri mergeau la Budapesta cu mașina. Câteodată, suntem nevoiți să facem demersuri legale legate de competiție, vrem competiție, dar să fie legală”, a mai spus Ciceo.

Proiecte de 80 de milioane de euro

O parte din participanții la conferință l-au întrebat pe David Ciceo care e secretul aeroportului din Cluj-Napoca în ceea ce privește traficul aerian.

„A fost un efort uriaș al echipei de marketing. Am început cu o cursă Cluj-Treviso cu Carpatair. Și ne-am bucurat când am avut 17 pasageri la bord. Acum avem 3 milioane de pasageri, fiecare pas a fost greu, e un risc să adaugi noi destinații, trebuie să convingem companiile aeriene. Aeroportul Internațional Cluj a reușit să recupereze traficul de pasageri existent înainte de pandemie, depășind media europeană și națională în ceea ce privește redresarea traficului de pasageri. Aderarea României la Uniunea Europeană a condus la liberalizarea pieței transportului aerian. Avem o mare provocare să finalizăm proiectele de 80 de milioane de euro până în 31 decembrie 2023. Vom extinde terminalul de pasageri, vom extinde platformele, o remiză PSI, sisteme video, gard inteligent, peste 50% vin din fonduri europene. Am reușit ca în acest să avem o plafonare a prețurilor la energie și gaz, deja pregătim soluții pentru anul viitor, nu suntem convinși că anul viitor vom beneficia de această plafonare a prețurilor”, a mai spus directorul aeroportului clujean.

Aeroporturile se pregătesc pentru sezonul estival

„E un moment interesant, ieșim din pandemia Covid, traficul s-a dublat. Multe aeroporturi se pregătesc pentru vara acestui an, sunt sigur că în această vară mare parte din problem vor dispărea, anumite aeroporturi încă vor avea probleme, cererea e foarte mare. O să avem o vară foarte bună (…) Aeroporturile trebuie să-și restabilească veniturile, suferă de lipsa banilor”, a precizat, la rândul său, Olivier Jankovec, directorul Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI) Europa.

Crema aviației la Cluj

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj va organiza în 24 martie cea de-a doua ediție a prestigioasei conferințe internaționale de aviație Aviation-Event CLJ, desfășurată pentru prima dată în primăvara anului 2022.

La evenimentul de joi au participat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj, Olivier Jankovec, directorul Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI) Europa, Marcel Riwalsky, CEO Aviation-Event și Ioana Papadopoulou, director comunicare și marketing Aeroportul Internațional Atena

Conferința internațională Aviation-Event 2023 CLJ este una dintre cele mai importante evenimente de aviație din România și în plan european. În cadrul acesteia se vor aborda subiecte de interes privind starea redresării în contextul post-pandemie, planurile de reziliență a aviației europene, impactul și strategiile de atenuare a efectelor crizelor de combustibil și energie până la provocările dezvoltării durabile a aviației din Europa Centrală și de Est.

Evenimentul va reuni profesioniști din domeniul aviației civile de la nivel internațional, reprezentanți ai autorităților naționale relevante și directori de companii aeriene și aeroporturi din Europa și din România.

„Conferința aduce la Cluj-Napoca cât mai mulți factori decidenți din industria aviației civile și din ecosistemul de reglementare pentru o serie de prezentări și dezbateri moderate interactiv, dar și oportunități de networking într-un cadru pitoresc renumit în întreaga lume, precum Transilvania”, transmit reprezentanții Aeroportului Internațional Cluj.

Printre invitații care vor ajunge la Cluj se numără József Váradi, CEO Wizz Air, Jost Lammers, CEO Aeroportul Munchen, Nazareno Ventola, CEO Aeroportul Guglielmo Marconi din Bologna, Bettina Ganghofer, CEO Aeroportul Internațional Salzburg sau Jesus Caballero Pinti, CEO Aeroportul Sofia.

De exemplu, în cadrul unei dezbateri se va discuta despre perspectivele privind decarbonizarea și protecția mediului, precum și reziliența operațională, unde vor vorbi, printre alții, Costin Iordache - CEO Tarom sau Samil Karakas, vicepreședinte senior zboruri regionale, Turkish Airlines Anadolujet.

„Conferinţa internaţională Aviation-Event 2023 CLJ va viza subiecte de interes privind starea redresării în contextul post-pandemie, planurile de reziliență a aviației europene, impactul și strategiile de atenuare a efectelor crizelor de combustibil și energie, până la provocările dezvoltării durabile a aviației din Europa Centrală și de Est”, declară David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj.

