Ce s-a ales de proiectele ambițioase ale Aeroportului Internațional Cluj? Terminal nou, intermodal, extinderea pistei?

În urmă cu 5 ani, Aeroportul Internaţional Cluj avea un plan ambițios de a ajunge la 7 milioane de pasageri până în 2030 și derularea unor proiecte mari de investiții, printre care un nou terminal, extinderea pistei și legarea aeroportului de gara CFR.

În proiectul de dezvoltare a Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj în perioada 2017-2030 se estima un trafic aerian de 7,2 milioane de pasageri în anul 2030 şi mai multe obiective care urmează să fie construite.

„Planul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional «Avram Iancu» Cluj pentru a atinge 7 milioane de pasageri până în anul 2030 prevede demararea proiectului intermodal, extinderea pistei la 3.500 de metri, extinderea unei platforme de staţionare, construirea unei căi de rulare paralelă cu pista, construirea unui terminal nou de pasageri cu 25 de porţi de îmbarcare, un terminal Cargo pentru transport marfă, cu o capacitate de 50 de tone. Noul terminal de pasageri ar putea fi finalizat în termen de 4 ani", spunea directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, în 2017.

Între timp a venit pandemia și războiul din Ucraina, iar, aparent, toate aceste investiții au fost puse pe pauză. Acum, orizontul de timp s-a schimbat pentru 2040.

Conectarea aeroportului de gară nu e pe placul Consiliului Județean

„Aeroportul are un plan de dezvoltare coerent. Din cauza pandemiei și acestei crize (războiul din Ucraina – n.r) s-a amânat puțin, dar apreciem că în 2040 vom avea 7 milioane de pasageri. Pentru asta construim o cale de rulare total nouă, este în curs de realizare, prima etapă este finalizată, cea de-a doua se finalizează la sfârșitul anului 2022. O investiție de aproximativ 7 milioane de euro, 50% din fonduri europene. Am achiziționat echipamente noi de securitate, suntem primul aeroport din România, printre primele din Europa, unde pasagerii nu mai trebuie să scoată lichidele și electronicele mari datorită acestor echipamente moderne, investiție totală de aproximativ 14 milioane de euro, 98% fonduri europene. Am cumpărat mașini noi de pompieri, tot folosind fonduri europene. Începem patru noi locuri de parcare aeronave. În ce privește planul de 7 milioane de pasageri dorim să prelungim pista la 3400 de metri, odată cu finalizarea devierii râului Someș vom finaliza această investiție și, bineînțeles, un terminal nou de pasageri care sperăm să fie gata în aproximativ 4-5 ani. În ce privește proiectul intermodal, nu a fost agreat de funcționarii Consiliului Județean, noi sperăm să reluăm și acest proiect”, a declarat, joi, pentru monitorulcj.ro. David Ciceo.

La ce obiective se lucrează în prezent

„În prezent, în acest moment se lucrează la calea de rulare total nouă, lucrăm la proiectul privind patru locuri de parcare aeronave și la un proiect pentru extinderea actualului terminal de pasageri. Lucrările au început în timpul pandemiei este gata prima etapă, deja avioanele rulează, etapa a doua se finalizează la sfârșitul acestui an”, a mai precizat David Ciceo.

Despre unele investiții se vorbește din … 2015!

În martie 2015, Conducerea Consiliului Judeţean Cluj nu a depus cererea de finanţare pentru atragerea de fonduri europene în vederea implementării transportului intermodal la Aeroportul Internaţional Cluj, după ce vicepreşedintele CJ Cluj de atunci Ioan Oleleu a refuzat să semneze cererea de finanţare din cauză că nu s-au obţinut toate avizele necesare. Oleleu promitea că în toamna acelui an va depune proiectul. De atunci, au trecut 7 ani și mulți președinți și vicepreședinți s-au perindat la conducerea Consiliului Județean.

Investițiile și costurile lor ... în 2017

Potrivit proiectul de dezvoltare a Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj în perioada 2017-2030, printre investiţiile ce privesc suprafeţele de mişcare şi terminalele de pasageri presupun care urmează a fi demarate în perioada 2018-2022 se numără:

Cale de rulare paralelă cu pista

Lungime 1.590 metri

Valoare estimată (fără costuri de finanţare) – 67.000.000 lei fără TVA

Extindere platforme de staţionare

Suprafaţă totală – 25.000 mp, inclusiv drumuri şi platforme de handling

4 poziţii de staţionare aeronave

Valoare estimată (fără costuri de finanţare) – 25.000.000 lei fără TVA

Terminal pasageri nou

Suprafaţa desfăşurată – 29.100 mp

Regim de înălţime – S+P+E

Porţi de îmbarcare – minim 25 de porţi

Valoare estimată etapa I (fără costuri de finanţare) – 200.000.000 lei fără TVA

Terminal Cargo Aeroport

Capacitate manipulare marfă – 50 tone

Suprafaţa – 115.000 mp, inclusiv parcări auto şi construcţii adiacente

Valoare estimată (fără costuri de finanţare) - 57.853.120 lei fără TVAFinanţare – licitaţie concesionare

Demarare proiect intermodal

