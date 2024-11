Despre instalația de lumini „MI-E DOR DE TINE”, într-o lucrare de la Universitatea din Lisabona. Andi Daiszler: „Citesc şi plâng”.

Cercetătorul Manuel Garcia-Ruiz a scris în lucrarea sa de la Universitatea din Lisabona despre instalaţia de lumini „MI-E DOR DE TINE”.

Instalația de lumini „MI-E DOR DE TINE” | Foto: Andi Daiszler - Facebook

„Despre Mi-e Dor De Tine într-o lucrare despre care nu credeam că poate exista, pentru că e scrisă de cercetători străini. Am aflat de existența acestei lucrări publicate de Universitatea din Lisabona. Despre instalația pe care am creat-o cu Adi Balan și Caralux Ianlux în 2018. Și citesc și plâng. Pentru că nu pot avea altă reacție. E o lucrare care intră într-o manieră atât de intimă în povestea noastră, a demersului nostru încât nu știu ce mai merită spus. După parteneri care ne-au reproșat că presa a lăudat mai mult instalația decât pe ei, după mari oameni de afaceri clujeni care ne-au acuzat că ne-am aruncat instalația în Someș pentru a-i crește popularitatea, lucrarea lui Manuel vine ca o îmbrățișare caldă pentru mine și pentru toți cei care de-a lungul timpului ne-au primit în inimi. Tot ce-am făcut în zona asta a fost pentru oameni. Nu știu să mai existe atâtea materiale despre o instalație de lumină creată în România. Mii de mulțumiri!”, a scris Andi Daiszler, fondatorul Lights On Romania, pe pagina sa de Facebook.

Cercetătorul Manuel Garcia-Ruiz a scris în lucrarea sa de la Universitatea din Lisabona că instalaţia de lumini „MI-E DOR DE TINE” este un exemplu despre modul în care instalaţiile bazate pe lumină modelează experienţele afective transnaționale.

Instalația de lumină a fost realizată în 2018 de Adrian Bălan și Caralux București pe baza conceptului propus de Andi Daiszler. Are o dimensiune de 10 metri lungime pe 1.5 înălțime, fiind realizată din neoane clasice. Maniera de realizare o face extrem de fragilă, dar și de personală, neonul clasic emițând o lumină, clară, puternică, fără distorsiuni specifice luminii LED.

„MI-E DOR DE TINE” a fost expus pentru prima dată în 2018 la Cluj-Napoca, urmând ca ulterior expozițiile să aibă loc în afara granițelor țării, în orașe precum Londra, Chicago sau Washington D.C. În România instalația a mai fost expusă în Băile Herculane (2021), București (2022) şi Germania (2023).

