Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a anunțat demisia după scandalul înregistrărilor vulgare. „Îmi bag p*la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”

Oficialul UDMR spune că nu s-a „agățat niciodată de scaun” și își cere scuze celor care s-au simțit jigniți sau trădați.

Ministrul Culturii, Demeter András István, a anunțat luni că își depune mandatul, la scurt timp după scandalul provocat de apariția unor înregistrări audio controversate în care folosea un limbaj vulgar referitor la „interesul național”.

Anunțul a fost făcut printr-o postare publicată pe Facebook, în limbile română și maghiară, în care oficialul UDMR afirmă că nu s-a „lipit niciodată de scaun” și că a ales să demisioneze „fără ezitare”.

„Îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului”

„Când am simțit că este mai corect am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului. Fără ezitare”, a transmis Demeter András István.

Acesta a adăugat că regretă efectele publice generate de scandal și și-a cerut scuze celor care s-au simțit jigniți de declarațiile sale.

„Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați”, a mai transmis fostul ministru.

Demisia de onoare depusă de Demeter András István.

Spune că a acționat „în interesul cultural național”

În mesajul public, Demeter András István susține că activitatea sa profesională și deciziile luate de-a lungul timpului demonstrează contrariul acuzațiilor care îi sunt aduse acum.

„Rămân convins că actele și faptele mele în interesul cultural național și al celui care conferă adevărată frumusețe și plus-valoare a interculturalității din România, au dovedit și vor dovedi contrariul a ceea ce se afirmă acum despre mine”, a scris acesta.

Scandalul a izbucnit după apariția unei înregistrări audio

Demisia vine după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio atribuită ministrului, în care acesta folosea expresii vulgare și afirma: „Îmi bag p*la în interesul național, pentru că eu sunt ungur”.

Declarațiile au provocat reacții puternice în mediul politic, inclusiv din partea liderului UDMR, Kelemen Hunor, care i-a cerut public demisia și a calificat limbajul drept „inacceptabil”.

