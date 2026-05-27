The Ashfall. Tinerii care țin rock-ul viu și transformă energia adolescenței în metal!

Au pornit din pasiune, repetiții după școală și seri petrecute între riff-uri și vise mari. Astăzi, The Ashfall este una dintre cele mai promițătoare trupe tinere de rock/metal din Cluj-Napoca.

Trupa The Ashfall a câștigat locul II la prima ediție Amplify Rock Contest, un concurs dedicat liceenilor din România | FOTO: Asociația Active Hub

Liceenii din trupa The Ashfall, Alex (16 ani – voce), Matei (13 ani – tobe), Tudor (16 ani – bas), Mihai (17 ani – chitară) și Vlad (16 ani – chitară, backing vocals), au obținut locul II la Amplify Rock Contest.

Într-un interviul în exclusivitate pentru monitorulcj.ro, cei cinci au vorbit deschis despre începuturile formației, pasiunea pentru rock și metal, experiența trăită la Amplify Rock Contest și visul de a ajunge, într-o zi, pe scenele marilor festivaluri ale lumii.

Bucurie mare pe scena Amplify Rock Contest, unde The Ashfall a câștigat locul II | FOTO: Asociația Active Hub

Cum a luat naștere The Ashfall și de unde vine numele trupei?

Alex: Numele inițial al trupei era o profanitate în limba engleză, însă ne-am dat seama că nu ar fi fost cea mai bună alegere ca imagine și prezentare. Așa am ajuns la numele „Ashfall”, care păstrează o sonoritate similară.

Cum v-ați cunoscut și ce v-a făcut să începeți să cântați împreună?

Mihai: Eu, Vlad și Tudor au început trupa în jurul anului 2023. Odată ajunși la Rock Academy, li s-au alăturat Matei și Alex, iar la finalul anului 2025 s-a format The Ashfall pe care o cunoașteți astăzi și pe care o iubiți.

Care au fost primele influențe muzicale care au definit sound-ul vostru?

Tudor: Primele influente muzicale au venit de la trupele carora le-am facut cover (Cargo, Judas Priest, Black Label Society).

The Ashfall, cântând piesa „Burn the Bridge”, la prima ediție Amplify Rock Contest, un concurs dedicat liceenilor din România | FOTO: Asociația Active Hub

Dacă ar trebui să descrieți The Ashfall în trei cuvinte, care ar fi acestea?

Vlad: Determinare. Speranță. Atitudine.

Ce diferențiază trupa voastră de alte formații rock/metal din Cluj?

Mihai: Încercăm mereu să combinăm stilul de rock clasic cu influențe de metal contemporan, creând un stil care ne aparține doar nouă și oferind totul la fiecare concert.

Ce înseamnă pentru voi locul II la Amplify Rock Contest? Rezultatul a fost o surpriză sau simțeați că o să urcați pe podium?

Tudor: Rezultatul de la Amplify este o adevărată onoare pentru noi. Nu am plecat cu așteptări foarte mari și am încercat doar să ne simțim cât mai bine pe scenă. Locul al doilea înseamnă pentru noi că mai avem un drum lung până să ajungem acolo unde ne dorim.

Astăzi, The Ashfall este una dintre cele mai promițătoare trupe tinere de rock/metal din Cluj-Napoca| FOTO: Asociația Active Hub

Ce reacție a publicului nu o să uitați niciodată?

Alex: Momentul în care am primit primul bis și cel în care ne-am făcut debutul cu melodia „Burn the Bridge”. (piesa cu care trupa a câștigat locul II la Amplify Rock - n.r)

Ce contează mai mult într-un live: sunetul perfect sau atitudinea?

Matei: În concertele live este imposibil ca sunetul să fie perfect. Importantă este ATITUDINEA și felul în care reușești să încarci publicul cu energie.

Cum vedeți scena rock/metal din Cluj-Napoca în acest moment? Ce credeți că îi lipsește?

Mihai: Scena rock/metal este foarte activă în ultimii ani, nu doar în Cluj. Totuși, unele trupe ezită să își compună propriile melodii din teama de părerile altora.

Cum reușiți să împăcați școala cu repetițiile și concertele? Profesorii și colegii vă susțin?

Matei: Este destul de greu să îmbinăm școala cu repetițiile și concertele, însă profesorii și, mai ales, colegii și prietenii ne susțin în ceea ce facem și le mulțumim enorm pentru asta.

Ce artiști sau trupe v-au influențat cel mai mult stilul?

Vlad: Avenged Sevenfold, Cargo, My Chemical Romance, Limp Bizkit și Dream Theater. Totuși, compozițiile noastre vor suna mereu a „sound-ul Ashfall”, nu a altor trupe.

Ce melodie ascultați „pe ascuns”, deși nu e rock sau metal?

Alex: Vlad a fost mereu un fan al muzicii folk, precum „Cântec de oameni” de Valeriu Sterian. Matei și Tudor sunt pasionați de muzica electronică, de la eurobeat la IDM, cu piese precum „Earth Portal Remix” de Aphex Twin (Matei) și „Gas Gas Gas” de Manuel (Tudor). Pope are un loc special în suflet pentru muzica flamenco și vorbește mereu despre „Canción del Mariachi” de Antonio Banderas, iar eu iubesc pop-rock-ul clasic, în special „Rocket Man” de Elton John.

Ce urmează pentru The Ashfall în perioada următoare? Unde vă vedeți ca trupă peste doi-trei ani?

Matei: Sperăm să avem parte de cât mai multe concerte și momente frumoase alături de public, mereu cu gândul că într-o zi vom ajunge pe scenele celor mai mari festivaluri, precum Wacken, Download sau Rock am Ring.

Există un festival sau o scenă pe care visați să cântați? Dacă ați putea deschide concertul oricărei trupe din lume, pe cine ați alege?

Tudor: Cu siguranță nu există doar o singură trupă pentru care ne-am dori să deschidem un concert, însă un vis împlinit ar fi să împărțim scena cu legende precum Metallica, AC/DC sau Iron Maiden.

Ce mesaj aveți pentru oamenii care vă ascultă pentru prima dată?

Mihai: Încercăm să le oferim oamenilor care vin la concertele noastre o experiență cât mai plăcută. Prin energia pe care o depunem pe scenă vrem să le transmitem să se bucure de fiecare moment și să aibă curajul de a se exprima liber.

De ce credeți că rock-ul și metal-ul încă atrag generațiile tinere?

Alex: Cu siguranță există mai multe motive. Unul dintre ele este dorința de libertate și de liberă exprimare, iar rock-ul și metal-ul au oferit dintotdeauna acest sentiment.

Cât de greu este pentru o trupă tânără să se facă remarcată în România?

În momentul actual este destul de greu. Publicul este obișnuit mai ales cu trupele mari din România și nu este întotdeauna dispus să ofere șanse trupelor tinere să se remarce. Totuși, prin muzică de calitate, oricine poate ajunge cot la cot cu ele.

Credeți că inteligența artificială ajută sau încurcă muzica? Vă e teamă că AI-ul ar putea înlocui artiștii sau vedeți asta ca pe o oportunitate?

Vlad: Toată frumusețea muzicii stă în creativitatea și unicitatea care vine din mintea fiecărei persoane. În momentul în care lași AI-ul să facă toată treaba, totul se pierde, iar muzica și arta nu mai au același farmec.

Trupa The Ashfall

Alexandru Petruț, 16 ani – voce, Colegiul Național „Emil Racoviță”

Matei Moscaliuc, 13 ani – tobe, Liceul Teoretic „Elf”

Tudor Vescan, 16 ani – bas, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”

Popescu Mihai (Pope), 17 ani – chitară, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”

Vlad Balahura (Bala), 16 ani – chitară/backing vocals, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”

Amplify Rock Contest – concursul care transformă liceenii în artiști autentici

Concursul „Amplify” este un proiect dedicat liceenilor din România care iubesc muzica rock și vor să își facă vocea auzită prin piese proprii.

Proiectul este organizat de Asociația Active Hub și își propune să le ofere tinerilor nu doar ocazia de a urca pe scenă, ci și încrederea de care au nevoie pentru a face un pas important spre o posibilă carieră în muzică.

În cadrul primei ediții Amplify Rock Contest, care a avut loc pe 7 mai, mai multe trupe de liceeni și-au prezentat piesele, iar cele mai bune au fost premiate. Pe primul loc s-a clasat trupa Spleen-A, locul al doilea a fost ocupat de The Ashfall, iar pe locul al treilea s-a clasat Not Even Hell.

„Amplify este despre acel moment zero în care un tânăr decide că are ceva de spus și o face prin muzică. Lucrăm de mulți ani cu tinerii în proiecte educaționale și am înțeles că, dincolo de teorie, aceștia au nevoie de experiențe care să le crească încrederea în forțele proprii. Prin Amplify, le oferim nu doar o scenă, ci susținerea de care au nevoie pentru a face pasul decisiv de la hobby la o posibilă carieră artistică,” a declarat Flaviu Garbo, președintele asociației Active Hub.

Spre deosebire de formatele clasice, Amplify a eliminat categoria cover-urilor. Trupele au fost provocate să propună o piesă originală, reprezentativă pentru stilul lor, indiferent de subgenul rock abordat sau de instrumentele folosite.

Din juriul concursului au făcut parte Tudor Runcanu - poet, prozator, muzician, jurnalist radio, Ianis Morar (Shred) – chitarist Altar, Dudu Isabel – solist Seven, Speak Floyd, Răzvan Krivach – compozitor, textier, vocalist și câștigător al „Cerbului de Aur” 2008 și Bianca Preda – jurnalistă.

