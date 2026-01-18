„Venus Show”, un spectacol despre corp, rușine și eliberare la Teatrul Muzical

„Venus Show” aduce pe scena Teatrului Muzical o reflecție asupra standardelor de frumusețe.

„Venus show”

20 & 25 ianuarie – ora 20

Când totul complotează să te facă să te simți inadecvat/ă, poți să pleci capul sau poți să faci, ca noi, ceva total neașteptat: să complotezi la rândul tău. Să fii atât de derutant încât nimeni nu-și mai amintește cum trebuia să arăți. Standardele de frumusețe se tem de Venus Show. Industria de frumusețe tremură. Rușinea se ascunde sub pat. Și nici o oglindă nu a fost rănită în pregătirea acestui spectacol.

Venus Show vorbește despre corpurile noastre și despre lumile pe care le construim în jurul lor: lumi economice, psihologice, relaționale. Cântăm și glumim despre ele în căutarea unei eliberări.

Așa că luați-vă hainele bune, adică cele în care vă simțiți bine, și haideți cu noi pe covorul roșu! La Venus Show toți avem o personalitate încântătoare.

Atenție! Spectacolul conține mențiuni despre tulburări alimentare, dismorfie corporală și alte teme legate de corp, care vă pot afecta emoțional.

Spectacol recomandat 18+.

de Alexa Băcanu

Regia: Dragoș Alexandru Mușoiu

Cu: Andrada Balea, Renata Burcă, Endre Rácz, Paula Seichei, Adonis Tanța

Cu muzica semnată de Radu Dogaru, scenografia Zsófiei Gábor și coregrafia Bezsán Noémi, spectacolul propune o experiență scenică dinamică și provocatoare.

„MARELE B – Un Cabaret despre Burnout”

27 ianuarie – ora 20

Text: Maria Manolescu

Cu: Paula Maria Seichei, Cristina Tureanu, Endre Rácz, Renata Burcă și Adonis Tanța

Muzică și Pian: Renata Burcă

Scenografia: Denisa Berceanu și Adonis Tanța

Adaptare costume: Dragoș Moldovan

Regia: Adonis Tanța

Corporatista Trista, Mama Deea Medeea și Doctorul Fără De Minți suferă, jelesc și se prăbușesc, ajutați de MC Pasiune și de Mica Pianistă Care Nu Există. Tu alegi care e cel mai terminat dintre ei.

„Marele B” este un cabaret despre Burnout și Bani, cu muzică bună și o trupă... pe cât de neobișnuită, pe atât de savuroasă.

