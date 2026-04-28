Strada Fântânele din Dezmir va fi asfaltată prin cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea mai multor sectoare de drum, precum strada Fântânele din satul satul Dezmir.

Strada Fântânele din Dezmir va fi asfaltată prin cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

Strada Fântânele din Dezmir este pe lista investițiilor viitoare din Apahida.

„Au fost planificate lucrări importante de modernizare pentru strada Fântânele, menite să îmbunătățească infrastructura și mobilitatea în zonă”, a anunțat Primăria Apahida, marți, 28 aprilie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Ce este propus pentru strada Fântânele din Dezmir?

2 benzi de circulație, inclusiv benzi dedicate pentru transportul public

Trotuare moderne – pentru siguranța pietonilor

Pistă de biciclete– gândită pentru deplasare alternativă, sigură și sustenabilă

Rețea de canalizare pluvială – pentru a preveni acumulările de apă în timpul ploilor

Potrivit Primăriei Apahida, pe strada Fântânele, lucrările vor acoperi o lungime de peste 500 de metri și vor aduce un plus de funcționalitate și confort pentru locuitorii din Dezmir. Proiectul se află în etapa de pregătire și urmează să fie implementat conform calendarului de investiții.

Cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida

Vor fi modernizate peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul national de 11.518.086,44 lei.

