Strada Stăniște din Pata va fi asfaltată prin cel mai mare proiect din istoria Apahidei

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea mai multor sectoare de drum, precum strada Stăniște din satul Pata.

Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

„Strada Stăniște, Pata, investiție pentru mobilitate modernă și siguranță urbană! Strada Stăniște din Pata este inclusă în programul de modernizare a infrastructurii rutiere, cu intervenții menite să îmbunătățească circulația, transportul public și siguranța pietonilor, contribuind la un spațiu urban mai funcțional și mai prietenos”, a anunțat Primăria comunei Apahida, luni, 16 martie 2026, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Ce este propus pentru strada Stăniște din Apahida?

2 benzi de circulație (1 pe sens) – pentru desfășurarea fluentă și sigură a traficului

Infrastructură dedicată transportului public – cu bandă specială pentru transport public și 2 stații

Trotuare pe ambele părți (stânga și dreapta) – pentru acces pietonal sigur

Canalizare pluvială modernizată – pentru preluarea apelor meteorice și prevenirea băltirilor

Străzile ce urmează a fi modernizate includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul național de 11.518.086,44 lei.

