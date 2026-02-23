Strada Ion Creangă din Pata va fi asfaltată prin cel mai mare proiect din istoria Apahidei

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea mai multor sectoare de drum, precum strada Ion Creangă din satul Pata.

Modernizarea străzii Ion Creangă din satul Pata, inclusă în cel mai mare proiect din istoria Apahidei | Foto: Facebook, Primăria Comunei Apahida

„Strada Ion Creangă, Pata, investiție pentru mobilitate sustenabilă și confort urban! Strada Ion Creangă din Pata este inclusă în programul de modernizare a infrastructurii locale, cu lucrări proiectate ce urmăresc crearea unui spațiu urban sigur și prietenos pentru toți utilizatorii”, a transmis Primăria Apahida, luni, 23 februarie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Ce este propus pentru strada Ion Creangă?

2 benzi de circulație – pentru un trafic mai organizat și eficient

Infrastructură pentru transportul public – cu banda pentru transport public

Trotuare pe ambele parti – pentru siguranța pietonilor și acces facil

Canalizare pluvială – pentru gestionarea apelor meteorice și prevenirea acumulărilor de apă

Străzile ce urmează a fi modernizate includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.

Strada Ion Creangă din Pata, modernizată prin cel mai mare proiect din istoria Apahidei

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul național de 11.518.086,44 lei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: