Străda Pădurii din Dezmir va fi modernizată și asfaltată prin cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea mai multor sectoare de drum, printre care și strada Pădurii din satul Dezmir.

„Strada Pădurii beneficiază de lucrări de modernizare menite să îmbunătățească siguranța rutieră și condițiile de circulație pentru locuitorii din zonă”, a transmis Primăria comunei Apahida, vineri, 23 ianuarie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Propuneri pentru strada Pădurii:

Banda de circulație adaptată funcțiunilor mixte - Circulație reorganizată astfel încât să acopere fluxurile auto diverse; Reabilitarea carosabilului existent

Infrastructură pentru transportul public - 1 bandă destinată transportului public; Conectivitate mai bună și mobilitate sporită

Trotuare amenajate – Infrastructură pietonală sigură și funcțională

În Dezmir, în cadrul aceluiași proiect vor fi modernizate următoarele străzi:

str. Fântânele - 527 m

str. Viilor - 1 - 292 m

str. Viilor - 2 - 107 m

str. Nucilor - 205 m

str. Ghioceilor - 1.009 m

str. Pădurii - 156 m

str. Teilor - 286 m

Străzile ce urmează a fi modernizate includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.

Investiții de peste 88 milioane de lei în Apahida

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul național de 11.518.086,44 lei.

