2 mil. lei pentru înlocuirea conductei de canalizare de pe strada C.A. Rosetti din Cluj-Napoca. Circulația auto, restricționată temporar.

Au început lucrările pentru înlocuirea conductei de canalizare de pe strada C.A. Rosetti din Cluj-Napoca. Valoarea proiectului este de peste două milioane de lei

Au început lucrările pentru înlocuirea conductei de canalizare de pe strada C.A. Rosetti din Cluj-Napoca | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean (CJ) Cluj a anunțat începerea lucrărilor de înlocuire a conductei de canalizare pe strada C.A. Rosetti din municipiul Cluj-Napoca. Pe parcursul lucrărilor, circulația rutieră este restricționată temporar.

Compania de Apă „Someș” S.A., operator regional de apă aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a demarat lucrările de execuție din cadrul contractului de lucrări „Înlocuire conductă de canalizare pe strada C.A. Rosetti din municipiul Cluj-Napoca”.

Valoarea investiției este de 2.085.854,64 lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri proprii ale Companiei de Apă „Someș”.

Când se reia cirulația auto pe strada C.A. Rosetti din Cluj-Napoca?

„Este o investiție importantă, care va rezolva problemele pe care clujenii de pe această stradă le aveau pe partea de canalizare. Apelăm, pe această cale, la înțelegerea clujenilor și a celorlalți participanți la trafic, asigurându-i că lucrările se vor derula într-un ritm susținut, astfel încât circulația auto să fie reluată integral în prima parte a lunii august”, a spus președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Actualmente, pe strada C.A. Rosetti există o canalizare din beton, cu o vechime de peste 60 de ani, care preia debitele de apă uzată menajeră şi pluvială provenite de la imobile şi de pe trama stradală. Vechimea acesteia, coroborată cu traficul intens, a condus la un grad avansat de degradare, fapt ce a impus înlocuirea ei.

Noua conductă, cu o lungime totală de 362 de metri, va fi realizată integral din fontă ductilă și va fi racordată la rețeaua de canalizare existentă, în amonte pe strada Rahovei, respectiv în aval pe strada General E. Grigorescu. De asemenea, evacuarea apelor uzate menajere de la toate imobilele se va realiza prin intermediul racordurilor de canalizare existente, care vor fi conectate la noua conductă proiectată.

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