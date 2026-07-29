„U” Cluj așteaptă încă un fundaș central! Radu Constantea a anunțat tot

Universitatea Cluj l-a vândut în această vară pe Andrei Coubiș celor de la Lincoln, echipă din eșalonul secund din Anglia, pentru trei milioane de euro.

Radu Constantea a vorbit despre transferurile clubului / Foto: Radu Constantea Facebook

În locul său, Cristiano Bergodi, antrenorul echipei, speră să fie transferat un jucător de profil asemănător pentru a nu mai fi nevoit să improvizeze în acea zonă.

În primele meciuri ale noului sezon, pereche în centrul defensivei cu Iulian Cristea a făcut Dorin Codrea. Președintele clubului, Radu Constantea, crede că lotul pe care îl are Universitatea în acest moment este complet.

„Avem dubluri pe toate posturile, avem şi jucători Under, pe Lefter, Chinteş, Techereş, Trică. Suntem acoperiţi peste tot. Nu cred că mai facem transferuri.

Capradossi şi Cisse sunt în lot şi ei. Avem dubluri şi la atacanţi, îl avem pe Postolachi, campion cu Petrescu”, a spus Radu Constantea pentru Prima Sport.

„Dacă vom considera că un jucător se încadrează în buget şi poate aduce un plus, aducem. Suntem în discuţii pentru un fundaş. Suntem acoperiţi peste tot”, a mai spus Constantea.

Ardelenii au transferat în această vară șapte jucători: Marius Ștefănescu (ex-Konyaspor), Alibek Aliev (de la CFR Cluj), Neofytos Michael (ex-Pafos), Florent Poulolo (ex-UTA), Friday Adams (ex-Botoșani), Pedro Pinho (ex-Chaves) și Chukwu Goodnews (Gloria Bistrița).

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