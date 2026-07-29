Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: peste 870 de candidaţi la Cluj. Calendarul probelor.

Peste 870 de candidați vor susține, la Cluj, examenul național de Bacalaureat, sesiunea august 2026, în centrele de examen dedicate. Calendarul probelor.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: peste 870 de candidaţi la Cluj. Calendarul probelor.| Foto: DepositPhotos.com

Examenul de Bacalaureat, sesiunea august 2026, se desfășoară în perioada 3 – 13 august și include atât probele de competențe cât și probele scrise propriu-zise.

Candidații sunt îndemnați să verifice din timp centrul de examen la care sunt arondați și programarea afișată de unitățile de învățământ.

La Cluj sunt înscriși 877 de candidați, conform informațiilor publicate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: peste 870 de candidaţi la Cluj. Calendarul probelor.

Potrivit ISJ Cluj, probele de competențe se vor desfășura în aceleași centre de examen în care vor avea loc și probele scrise.

La Cluj vor funcționa patru centre de examen, dedicate sesiunii de toamnă a Bacalaureatului:

*Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca – str. Avram Iancu nr. 70-72;

*Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca – activitatea se desfășoară în locația fostului Liceu Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Bulevardul Muncii nr. 199-201;

*Colegiul Tehnic Turda – pentru candidații din zona Turda – Câmpia Turzii;

*Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla – pentru candidații din zona Dej – Gherla.

Candidații sunt îndemnați să consulte lista școlilor arondate fiecărui centru pentru a afla unde vor susține examenul: programarea pe zile și ore va fi afișată la sediul fiecărei unități de învățământ, cu cel puțin 24 de ore înainte de fiecare probă.

Calendarul probelor

*3-4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

*4-5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

*5-6 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

*6-7 august 2026: ⁠Evaluarea competențelor digitale – proba D

*10 august 2026: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

*11 august 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

*12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

*13 august 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea, obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

În urma desfășurării primei sesiuni de Bacalaureat, județul Cluj a înregistrat cea mai mare rată de promovare la nivel national și patru medii de 10.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: