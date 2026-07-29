Percheziții DNA la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Șeful ONJN: „Cooperăm cu organele de urmărire penală!”

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat miercuri percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a fost vizat miercuri de percheziții efectuate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. | Foto: Direcția Națională Anticorupție - Facebook / Foto: pixabay.com

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a fost vizat miercuri de percheziții efectuate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

În urma descinderilor, președintele instituției, Vlad-Cristian Soare, a declarat că ONJN oferă tot sprijinul necesar anchetatorilor și că instituția aplică o politică de „toleranță zero” față de faptele de corupție, conform Agrpres.ro.

Șeful ONJN: „Prioritară este integritatea instituției”

Președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare, a transmis că ancheta aflată în desfășurare reprezintă un pas necesar pentru consolidarea credibilității instituției.

„Prioritară este integritatea instituției. ONJN trebuie să funcționeze cu toleranță zero față de faptele de corupție”, a declarat acesta.

Patru funcționari sunt vizați de anchetă

Potrivit șefului ONJN, ancheta în curs îi vizează pe patru funcționari din cadrul Direcțiilor Control și Autorizări.

Acesta a precizat că, în ultimele luni, au fost demarate mai multe verificări interne, realizate cu sprijinul compartimentului de control intern, care au dus la sesizarea organelor de urmărire penală. Soare a subliniat că eventualele responsabilități ale funcționarilor vor fi stabilite de instituțiile competente.

ONJN anunță reorganizarea instituției

Vlad-Cristian Soare a afirmat că instituția se află într-un proces de reorganizare bazat pe criterii de integritate și consideră că ancheta DNA confirmă necesitatea măsurilor adoptate.

„Această acțiune nu face decât să îmi confirme că suntem pe drumul corect”, a transmis președintele ONJN.

DNA a descins miercuri la sediul instituției

Perchezițiile procurorilor DNA la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc au avut loc miercuri dimineață, potrivit unor surse judiciare. Deocamdată, procurorii anticorupție nu au oferit detalii suplimentare despre obiectul anchetei.

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