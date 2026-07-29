Unde sunt cele mai ieftine apartamente din Cluj-Napoca? Cartierele accesibile de aici, mult mai scumpe decât cele din București.

Cartierele cu cele mai ieftine apartamente din Cluj-Napoca sunt considerabil mai scumpe decât zonele accesibile din București și peste prețul mediu al locuințelor din celelalte orașe mari din România.

Cartierele cu cele mai ieftine apartamente din Cluj-Napoca sunt mult mai scumpe comparativ cu alte orașe mari din România | Foto: monitorulcj.ro

Cartierele cu cele mai ieftine apartamente din Cluj-Napoca au un preț ridicat comparativ cu zonele accesibile din București.

În Cluj-Napoca, prețul mediu pentru un apartament nou a ajuns la 3.470 de euro pe metru pătrat, în vreme ce apartamentele vechi costă, în medie 3.300 de euro/mp, potrivit unei platforme imobiliare. Comparativ cu iunie anul trecut, în Cluj-Napoca, apartametele noi s-au scumpit cu aproximativ 8%, iar cele vechi cu 5%

Cartierele cu cele mai ieftine apartamente din Cluj-Napoca

În Cluj-Napoca, chiar și în cartierele considerate ieftine, prețul imobiliarelor depășește 2.500 de euro pe metru pătrat.

Cluj-Napoca este, probabil, cea mai omogenă piață imobiliară din țară.

Dâmbul Rotund 2.684 euro/mp Someșeni 2.814 euro/mp Mănăștur 2.917 euro/mp Iris 3.000 euro/mp Bulgaria 3.190 euro/mp

În cea mai „ieftină” zonă din Cluj-Napoca, Dâmbul Rotund, apartamentele sunt scoase la vânzare cu un preț cu aproape 50% mai mare decât în cel mai ieftin cartier bucureștean și peste prețul mediu din Iași, Constanța sau Timișoara.

Mai mult, prețurile au avansat aici cu aproape 10% în ultimul an.

Someșeni și Mănăștur sunt singurele alte cartiere clujene unde cumpărătorii încă mai găsesc apartamente cu prețuri mai mici de 3.000 euro/mp.

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