CJ Cluj a construit 3 poduri în județ cu aproape 4 mil. lei și va primi înapoi o mare parte din bani

Consiliul Județean (CJ) Cluj a reabilitat trei poduri din județ, iar acum au fost realizate demersuri pentru recuperarea a 80% din bani, deoarece proiectele erau incluse în Programul Național Anghel Saligny.

Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean a construit un pod în comuna Chiuiești, unul este aproape gata în Pâglișa (comuna Dăbâca) și a refăcut un pod în comuna Mănăstireni, iar acum s-a votat pentru recuperarea unei părți din banii cheltuiți pentru că proiectele erau incluse în Progamul Național de investiţii „Anghel Saligny”.

Reunit în ședință extraordinară marți, 7 aprilie 2026, Consiliul Județean Cluj a aprobat suportarea din bugetul județului a unui procent de 20% din valoarea aferentă contribuţiei de la bugetul de stat pentru finanțarea, prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, a trei obiective de investiţii.

Acestea se referă la:

Podul pe drumul județean DJ 182E, la kilometrul 6+053, în comuna Chiuiești (831.397 de lei)

Podul pe drumul județean DJ 161, la kilometrul 30+977, în localitatea Pâglișa (2.292.660)

Refacerea podului pe drumul județean DJ 103L, la kilometrul 0+000, în Mănăstireni (763.047 de lei)

Suma suportată din bugetul forului administrativ județean pentru cele trei investiții este de 777.421 lei. Lucrările privind construcția podului din Pâglișa înregistrează un progres de 95%, celelalte două investiții fiind finalizate și recepționate.

„Este vorba de lucrări pe care noi le-am achitat deja anul trecut și pentru care solicităm rambursarea sumelor de bani. Din valoarea totală plătită, Guvernul va returna forului administrativ județean un procent de 80%, restul de 20% urmând a fi suportat din bugetul instituției. Vom continua demersurile necesare pentru ca drumurile județene, cu toate elementele de infrastructură sau suprastructură, să prezinte un maxim de siguranță pentru toți cei care le tranzitează”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Consiliul Județean Cluj a precizat faptul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, în anul 2026, pentru obiectivele de investiţii finanţate prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“, ai căror beneficiari sunt judeţele, se pot efectua transferuri de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile prin program numai în condiţiile suportării din bugetul judeţean a unui procent de 20% din valoarea aferentă contribuţiei de la bugetul de stat din fiecare solicitare de transfer depusă în platforma digitală, fără recuperarea ulterioară a sumelor de la bugetul de stat.

