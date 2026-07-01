Parteneriat de impact la Cluj pentru accesul copiilor și părinților la servicii culturale, sportive și educaționale. Alin Tișe: „O investiție în egalitatea de șanse și dezvoltarea educațională”.

Proiect inedit dezvoltat la Cluj pentru asigurarea accesului copiilor și părinților la servicii culturale, sportive și recreative în urma unui parteneriat încheiat între Consiliul Județean Cluj și Primăria Cluj-Napoca. „Acest program transmite un mesaj clar: familiile numeroase sunt apreciate, respectate și susținute”, spune inițiatorul proiectului Radu Rațiu, vicepreședinte CJ Cluj.

Parteneriat de impact la Cluj pentru accesul copiilor și părinților la servicii culturale, sportive și educaționale. Alin Tișe: „O investiție în egalitatea de șanse și dezvoltarea educațională”.|Foto: Muzeul Etnografic al Transilvaniei - Facebook

Familiile numeroase din Cluj vor beneficia de facilități pentru accesul în instituții culturale, evenimente sportive și educaționale în urma unui program dezvoltat de Consiliul Județean Cluj în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca.

Programul inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean, Radu Rațiu, comportă o importantă componentă socială și educațională, prin asigurarea accesului gratuit pentru copiii din mediul rural la instituțiile de cultură aflate în subordinea administrației județene.

Parteneriat de impact la Cluj pentru accesul copiilor și părinților la servicii culturale, sportive și educaționale. Alin Tișe: „O investiție în egalitatea de șanse și dezvoltarea educațională”.

Consiliul Județean a aprobat parteneriatul dintre municipiul Cluj-Napoca și județul Cluj, pentru implementarea programului de interes local de susținere a familiilor numeroase cu domiciliul stabil în Municipiul Cluj-Napoca și județul Cluj, menit să contribuie la îmbunătățirea calității vieții, încurajarea participării copiilor la activități educative, culturale, sportive și recreative, precum și promovarea unui mediu favorabil dezvoltării armonioase a acestora.

„Prin acest parteneriat consolidăm colaborarea dintre autoritățile locale și județene, pentru a oferi copiilor și părinților un acces mai facil la serviciile publice, contribuind astfel la creșterea calității vieții acestora.

Acordarea accesului gratuit al copiilor din mediul rural la instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj reprezintă o investiție în egalitatea de șanse și dezvoltarea lor educațională”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În baza parteneriatului aprobat, beneficiarii programului vor putea accesa facilitățile oferite de Consiliul Județean Cluj, respectiv de Municipiul Cluj-Napoca, potrivit regulamentului programului și ale acordului de parteneriat.

După cum arată vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, programul este destinat familiilor cu trei sau mai mulți copii, iar măsurile incluse ușurează accesul la servicii educaționale, culturale și sportive:

„Ne dorim să oferim un sprijin real părinților care cresc trei sau mai mulți copii, prin măsuri care să le ușureze accesul la servicii și oportunități. Investiția în familii este o investiție în viitorul județului și al municipiului Cluj-Napoca, iar acest program transmite un mesaj clar: familiile numeroase sunt apreciate, respectate și susținute”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, în calitate de inițiator al proiectului.

Reduceri și acces gratuit la muzee, spectacole, evenimente educative și transport în comun

Proiectul include o serie de reduceri și facilități de acces gratuit la muzee, instituții educaționale și culturale, inclusiv la transportul public în comun:

*reducere de 50% din prețul biletului de intrare pentru părinți, respectiv acces gratuit pentru copii, o dată pe lună, pentru fiecare din secțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei;

*intrarea gratuită a unui număr de 10 copii cu un însoțitor, la spectacolele Teatrului Puck din ultima duminică din lună, de la ora 11:00, cu obligația de a suna cu două zile anterior pentru programare;

*bilete gratuite la concertele educative ale Filarmonicii de Stat „Transilvania”, cu condiția confirmării prealabile a locurilor;

*înscrierea gratuită a copiilor minori și reducerea cu 50% a tarifului de înscriere pentru părinții acestora, pentru activitățile organizate și serviciile oferite de Biblioteca „Octavian Goga” Cluj, pentru o perioada de 5 ani;

*intrarea gratuită în ultima duminică a fiecărei luni pentru familiile numeroase la Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

*acces gratuit, în limita a 30 de locuri, la toate spectacolele organizate de Centrul de Cultură și Artă ”Tradiții Clujene”;

*acces gratuit la obiectivul de patrimoniu Castelul Banffy Răscruci, pentru familiile numeroase, un weekend pe lună, în condițiile stabilite de administratorul obiectivului;

*reducere de 25% pentru cursanții minori din familiile numeroase pentru un curs la Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, iar dacă se înscriu la mai multe cursuri, reducerea se aplică asupra cursului cu taxa cea mai mică;

*reducere cu 50% la prețul abonamentului de transport în comun pentru un părinte, pe 2 linii.

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