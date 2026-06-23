Vom avea piste de biciclete pe Drumul Sfântul Ioan. Viceprimar Dan Tarcea: „Construim un traseu mai sigur și mai util pentru clujeni”.

Pe Drumul Sfântul Ioan din Cluj-Napoca vor exista piste de biciclete.

Lucrări în desfășurare pentru reabilitarea Drumului Sfântul Ioan | Foto: Captură de ecran Facebook, Dan Tarcea

Pe Drumul Sfântul Ioan, Primăria Cluj-Napoca are în derulare un proiect care prevede piste pentru biciclete și amenajarea de trotuare acolo unde este posibil.

Peste 5 km de piste de biciclete pe drumul Sfântul Ioan din Cluj-Napoca

Lucrările sunt în desfășurare, iar proiectul ajută la interconectarea pistelor de biciclete din Cluj-Napoca și la crearea unui traseu mai sigur între Făget, Calea Turzii, Bună Ziua și Observatorului, potrivit viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

„Una dintre provocările reale ale mobilității în Cluj este continuitatea traseelor. Nu ajunge să avem piste bune pe anumite tronsoane dacă ele nu formează o rețea coerentă. Pe Drumul Sfântul Ioan legăm infrastructura existentă și construim un traseu mai sigur și mai util pentru clujeni. Vorbim despre peste 5 km de piste pentru biciclete”, a anunțat Dan Tarcea, potrivit unui clip video publicat luni seara, 22 iunie 2026, pe pagina sa de Facebook.

Proiectul include:

piste pentru biciclete

drum modernizat

trotuare

canalizare pluvială

lucrări de stabilizare acolo unde terenul o cere.

„Știu că lucrările vin, temporar, cu disconfort. Dar direcția este clară: infrastructură mai bine conectată, trasee mai sigure și soluții care ajută orașul pe termen lung. Pas cu pas, construim o rețea de mobilitate mai coerentă pentru Cluj-Napoca”, a mai spus Dan Tarcea.

Asocierea SC Opentrans SRL (Leader) – SC Asfamixt SRL se ocupă de reabilitarea Drumului Sfântul Ioan.

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