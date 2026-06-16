Centru dedicat victimelor violenței domestice, la Cluj. Viceprimarul Dan Tarcea: „Respectul pentru femei nu e negociabil”.

Clujul investește în protecția și siguranța victimelor violenței domestice prin realizarea unui centru specializat. „Cluj-Napoca trebuie să rămână un oraș în care femeile, copiii și persoanele aflate în dificultate știu că nu sunt singure”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Centru dedicat victimelor violenței domestice, la Cluj. Viceprimarul Dan Tarcea: „Respectul pentru femei nu e negociabil”.|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

În toamna anului trecut, Primăria Cluj-Napoca semna contractul de proiectare și execuție pentru construcția primului Centru pentru victimele violenței domestice la Cluj.

„Am spus foarte clar unde trebuie să stea Clujul: de partea respectului, a siguranței și a protecției celor vulnerabili”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea.

Centru dedicat victimelor violenței domestice, la Cluj. Viceprimarul Dan Tarcea: „Respectul pentru femei nu e negociabil”

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, viceprimarul Clujului Dan Tarcea arată că noul centru aflat în proces de realizare va oferi protecție reală, sprijin specializat și siguranță pentru persoanelr aflate în situații dificile.

„La Cluj-Napoca construim un adăpost destinat victimelor violenței domestice și copiilor acestora.

Este un proiect important pentru oraș, pe care îl voi urmări personal, etapă cu etapă, pentru că vorbim despre protecție reală, sprijin specializat și siguranță pentru persoane aflate în situații dificile”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea în mesajul citat.

Adăpostul va funcționa permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, și va oferi protecție, consiliere psihologică și socială, management de caz, informare, îndrumare, sprijin pentru accesul la servicii medicale și educaționale, precum și ajutor pentru integrarea sau reintegrarea în comunitate.

Spațiile vor fi organizate individual, astfel încât beneficiarii să aibă siguranță, intimitate, protecție și sprijin specializat.

De asemenea, pentru siguranța beneficiarilor, locația adăpostului va rămâne confidențială.

„Îmi doresc ca municipiul Cluj-Napoca să rămână un oraș în care femeile, copiii și persoanele aflate în dificultate știu că nu sunt singure”, a adăugat viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea.

Primele demersuri privind realizarea acestei investiții au fost făcute în 2023, iar în toamna anului trecut administrația Clujului semna contractul de proiectare și execuție. Valoarea totală a investiției este estimată la 5 milioane de euro.

Administrația locală extinde astfel activitatea Centrului pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie (CPCVF) al Primăriei, funcțional din 2019, unde sunt oferite servicii gratuite de consiliere socială, psihologică și juridică pentru victimele violenței domestice.

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