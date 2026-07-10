OFICIAL: Olimpia Gherla a retrogradat și va continua în Liga a 2-a! Care este motivul real

Echipa de fotbal feminin a celor de la Olimpia Gherla va continua în Liga a 2-a în urma retrogradării de la finalul sezonului trecut.

Atletic Olimpia Gherla va juca în Liga a 2-a în sezonul viitor / Foto: Atletic Olimpia Gherla Facebook

Olimpia Gherla va evolua în eșalonul secund în urma clasării pe poziția a treia din play-out-ul Superligii Feminine în ediția trecută.

Din informațiile obținute de monitorulcj.ro, echipa feminină a celor de la Olimpia Gherla a fost invitată să evolueze și în stagiunea viitoare a Superligii, însă clubul de pe malul Someșului nu îndeplinește în acest moment criteriile pentru licențiere, astfel că este nevoită să evolueze în eșalonul secund.

Clubul a anunțat pe rețelele de socializare că va lua startul noului sezon în Liga a 2-a. „Un nou început. O nouă provocare. Au fost luni dificile pentru clubul nostru. Am trecut prin poate cea mai grea perioadă din existența echipei, o perioadă în care am întâlnit numeroase obstacole și decizii care ne-au pus la încercare. Dar un lucru nu s-a schimbat niciodată: dorința noastră de a merge mai departe.

Astăzi privim înainte și anunțăm că CS Atletic Olimpia Gherla va evolua în sezonul următor în Liga a II-a Feminin. Le mulțumim din suflet tuturor celor care au rămas alături de noi în această perioadă, care au crezut în acest proiect și au demonstrat că adevărata susținere se vede în momentele grele, nu doar în cele frumoase.

Un gând special de recunoștință se îndreaptă către Primăria Municipiului Gherla și sponsorilor, care ne-au fost alături necondiționat și au continuat să creadă în acest proiect și în fotbalul feminin din orașul nostru.

Mulțumim, de asemenea, tuturor celor care, într-un fel sau altul, au contribuit la parcursul nostru. Uneori, cele mai dificile încercări devin cele mai importante lecții și cea mai mare motivație pentru a reveni mai puternici.

Acum începe un nou capitol. Cu muncă, unitate și încredere, vom lupta pentru fiecare punct, pentru fiecare victorie și pentru a readuce această echipă acolo unde îi este locul.”, a anunțat formația ardeleană pe pagina oficială de Facebook.

Două sezoane a evoluat Olimpia Gherla în Superliga Feminină. În sezonul precedent a încheiat pe locul 5, respectiv primul loc în play-out.

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