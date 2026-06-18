Demolarea garajelor continuă în Mărăști, Mănăștur și Gheorgheni. Viceprimar Dan Tarcea: „Reconfigurăm cartierele”.

Continuă demolarea garajelor în cartierele din municipiul Cluj-Napoca.

Continuă demolarea garajelor în Cluj-Napoca | Foto: Captură de ecran Facebook, Dan Tarcea

Demolarea garajelor continuă în cartierele din Cluj-Napoca. În locul lor vor apărea parcări de bloc cu abonament.

Viceprimar Dan Tarcea: „Demolăm garajele ca să reconstruim cartierele”

„Nu demolăm garaje doar ca să eliberăm teren, ci doar ca să reconstruim cartierele mai bine. În ultima perioadă vorbim despre aproximativ 750 de garaje demolate în cartierele Gheorgheni, Mănăștur și Mărăști, pe străzi precum: Aleea Herculane, Aleea Borsec, strada Unirii, Aleea Slănic, Aleea Snagov, Calea Mănăștur, Aleea Ciucaș, Calea Dorobanților și strada Bisericii Sfântul Toma”, a anunțat viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, potrivit unui clip video publicat joi, 18 iunie 2026, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit viceprimarului, garajele vechi vor fi înlocuite cu parcări cu abonament.

„Acolo unde erau garaje vechi, apar parcări trasate corect, trotuare mai sigure, acces mai bun pentru pietoni, iluminat public adaptat, arbori plantați și spații dintre blocuri mai ordonate, care pot fi folosite mai bine de întreaga comunitate”, a mai spus Dan Tarcea.

Acesta a mai precizat că schimbarea poate fi incomodă la început și a spus că un cartier trebuie privit în ansamblu.

„Un spațiu reconfigurat corect este util pentru mai mulți oameni. Asta vreau să facem. Mai multă ordine, mai multă siguranță. Pas cu pas”, a conchis Dan Tarcea.

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