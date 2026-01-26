De ce asfaltarea unor străzi din Cluj durează prea mult? Viceprimarul Dan Tarcea: „Intervențiile vizează soluții durabile, nu reparații temporare”.

Străzile foarte tranzitate necesită o planificare diferită față de cele secundare, iar intervențiile de modernizare a străzilor din Cluj-Napoca se realizează etapizat. „Obiectivul este de a oferi soluții durabile, nu reparații temporare”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Starea unor străzi din oraș generează, pe bună dreptate, întrebări și nemulțumiri.

Astfel, deși de multe ori soluția pare simplă printr-o reasfaltare rapidă, în realitate lucrurile sunt mai complexe, mai ales atunci când obiectivul este ca o stradă să rămână funcțională pe termen lung, semnalează viceprimarul Clujului, Dan Tarcea.

În prezent, intervențiile la străzi sunt gândite ca lucrări complete, nu ca soluții de moment, aspecte ce presupun o planificare și etapizare, tocmai pentru a evita situațiile în care un carosabil refăcut este spart din nou la scurt timp.

„Un element esențial al acestor modernizări este mutarea rețelelor în subteran și coordonarea intervențiilor care țin de apă și canalizare, gaz, electricitate sau telecomunicații. Aceste etape sunt parcurse înainte de refacerea carosabilului, astfel încât lucrările să fie durabile și să nu fie necesare intervenții repetate”, explică Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, printr-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

În același timp, nu toate străzile pot fi abordate identic.

„Străzile foarte tranzitate necesită o planificare diferită față de cele secundare, pentru a menține circulația orașului funcțională pe durata lucrărilor”, a adăugat viceprimarul Clujului.

Din acest motiv, unele intervenții sunt realizate etapizat, în funcție de specificul fiecărei zone.

„Obiectivul acestor intervenții este clar: soluții durabile, nu reparații temporare, astfel încât străzile modernizate să nu mai necesite lucrări repetate într-un interval scurt de timp”, mai spune Dan Tarcea în mesajul citat.

Recent, Consiliul Local a aprobat un proiect ce vizează alocarea a peste 3,7 milioane de euro pentru modernizarea străzii Pomet din Cluj-Napoca, proiect ce va asigura siguranța circulației auto și pietonale și va spori confortul riveranilor din zonă.

