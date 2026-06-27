Concert inedit în miez de noapte la Aeroportul Internațional Cluj pe platforma de staționare a avioanelor. Muzica a „decolat”.

Un concert inedit a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă (26-27 iunie 2027) la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj pe platforma de staționare a avioanelor.

Concert inedit la Aeroportul Internațional Cluj | Foto: Captură video Facebook, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Un concert inedit al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca a avut loc în seara de vineri spre sâmbătă la Aeroportul Internațional Cluj.

„Aeroportul Internațional Cluj a fost gazda concertului «Sax at midnight - după miezul nopții, muzica decolează», un eveniment artistic inedit organizat de Opera Națională Română din Cluj-Napoca, în cadrul ediției aniversare (a 10-a) a Festivalului Internațional Opera Aperta, ediția 2026”, au transmis reprezentanții Aeroportului Cluj, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, concertul de pian și saxofon s-a desfășurat într-un decor inedit pe platforma de staționare aeronave a Aeroportului Internațional Cluj.

„Sax at midnight” a fost un concert special desfășurat la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

În programul From Paris to New York, Duo Sax, format din Gaetano Di Bacco (saxofon) și Giuliano Mazzoccante (pian), a fost propusă călătorie muzicală care a traversat stiluri, epoci și continente, de la eleganța școlii franceze până la energia jazzului american.

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