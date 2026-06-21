Radu Rațiu, la sărbătoarea comunității din Ploscoș: „Un eveniment ce aduce bucuria de a fi împreună și sărbătorește valorile care definesc satul românesc”

„La Poarta Satului”, unul dintre cele mai așteptate evenimente a comunității din Ploscoș, desfășurat sâmbătă, a oferit un prilej de întâlnire și bucurie, și a readus în atenție însemnătatea valorilor și obiceiurilor românești. „O adevărată sărbătoare a valorilor care definesc satul românesc”, spune Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Radu Rațiu, la sărbătoarea comunității din Ploscoș: „Un eveniment ce aduce bucuria de a fi împreună și sărbătorește valorile care definesc satul românesc”|Foto: Radu Rațiu - Facebook

Evenimentul „La Poarta Satului – Unde tradiția prinde viață!”, desfășurat sâmbătă în comuna clujeană Ploscoș, a oferit localnicilor și oaspeților o atmosferă de poveste ce a valorificat obiceiurile și tradițiile satului românesc.

Radu Rațiu, la sărbătoarea comunității din Ploscoș: „Un eveniment ce aduce bucuria de a fi împreună și sărbătorește valorile care definesc satul românesc”|Foto: Radu Rațiu - Facebook

La sărbătoarea comunității din Ploscoș a participat și Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, care a apreciat importanța unor asemenea evenimente ce aduc în prim-plan valorile satului românesc.

Radu Rațiu, la sărbătoarea comunității din Ploscoș: „Un eveniment ce aduce bucuria de a fi împreună și sărbătorește valorile care definesc satul românesc”

Evenimentul a oferit un regal folcloric și experiențe de neuitat, iar oamenii s-au bucurat de un program diversificat: muzică populară, dansuri tradiționale și meșteșuguri locale.

„La Poarta Satului”, unul dintre cele mai așteptate evenimente a comunității din Ploscoș, desfășurat sâmbătă, 20 iunie, a readus în atenție însemnătatea valorilor și obiceiurilor românești|Foto: Radu Rațiu - Facebook

„Evenimentul «La Poarta Satului» a adus la Ploscoș frumusețea folclorului autentic și bucuria de a fi împreună”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, prezent la eveniment.

Valorile satului românesc, sărbătorite la Ploscoș|Foto: Radu Rațiu - Facebook

Radu Rațiu a arătat, de altfel, importanța susținerii tradițiilor locale specifice satului românesc:

„Cântecul popular, dansurile tradiționale, portul popular și obiceiurile românești au transformat această zi într-o adevărată sărbătoare a valorilor care definesc satul românesc”, a adăugat Radu Rațiu.

Valorile satului românesc, sărbătorite la Ploscoș

Programul artistic a inclus numeroși artiști și interpreți de muzică populară, dar și ansambluri și grupuri folclorice din județ și din regiune, precum Crăișorul din Cluj-Napoca, Rapsodia Someșeană din Cluj-Napoca, Grupul de Dansuri Ploscoș și Vaida și Nănașii.

Astfel, participanții s-a bucurat de prezența unor invitați iubiți de public: realizatorul celebrei emisiuni „Vine Clujul pe la noi”, Sergiu Vaida, alături de Nănașii, a oferit clipe emoționante și momente de voie bună pentru cei prezenți.

Foto: Radu Rațiu - Facebook

Un moment special a fost reprezentat de omagiul adus fiului satului – Vasile Baciu, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani.

„La Poarta Satului”, eveniment dedicat comunității, readuce în atenție frumusețea tradițiilor românești și oferă un prilej de întâlnire și bucurie pentru oameni de toate vârstele.

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