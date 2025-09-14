Parcul Etnografic „Romulus Vuia”, obiectiv turistic de impact pentru Cluj: investiție de peste 30 de milioane de lei pentru revitalizarea muzeului în aer liber din Hoia

Muzeul Satului din Pădurea Hoia, obiectiv turistic de impact pentru județul Cluj, va fi revitalizat și extins în urma unei investiții realizate din bani europeni de Consiliul Județean.

Parcul Etnografic „Romulus Vuia”, obiectiv turistic de impact pentru Cluj: investiție de peste 30 de milioane de lei pentru revitalizarea muzeului în aer liber din Hoia|Foto: Consiliul Județean Cluj

În februarie 2025, Consiliul Județean aproba indicatorii financiari pentru modernizarea și extinderea Muzeul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj, proiect estimat la 6 milioane de euro, bani europeni.

Clujul readuce la viață comoara din Pădurea Hoia

Vineri, Consiliul Județean a revenit asupra proiectului pentru actualizarea costurilor și includerea unor noi obiective de acces în proiectul de modernizare.

Parcul Etnografic „Romulus Vuia”, obiectiv turistic de impact pentru Cluj: investiție de peste 30 de milioane de lei pentru revitalizarea muzeului în aer liber din Hoia

„În urma aprobării proiectului, acesta va fi trimis la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) și sperăm în cel mai scurt timp să avem contractul de finanțare semnat, pentru că este un obiectiv important pentru județ, care este așteptat de toți clujenii”, a transmis Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliul Județean Cluj în ședința desfășurată la finalul acestei săptămâni.

Muzeu în aer liber

Parcul Etnografic din Hoia este primul muzeu în aer liber din România, revitalizat de Consiliul Județean Cluj cu bani europeni.

Proiect de revitalizare a Parcului Etnografic din Hoia, cu bani europeni|Foto: imagine randare proiect modernizare Parc Etnografic „Romulus Vuia” - Consiliul Județean Cluj

Proiectul de revitalizare a Parcului Etnografic din Hoia urmărește punerea în valoare a unuia dintre cele mai importante obiective din județ, cu un potențial turistic imens, care atrage anual zeci de mii de vizitatori și în cadrul căruia sunt organizate o serie de evenimente culturale extrem de apreciate de public. Implementarea investiției va contribui semnificativ la creșterea atractivității Parcului Etnografic din punct de vedere turistic, prin transformarea acestuia într-un complex funcțional, cu multiple beneficii pe plan local, inclusiv economice.

Valoarea totală a proiectului ajunge la 33,7 milioane lei, TVA inclus. Concret, Consiliul Județean a aprobat și suma aferentă contribuției proprii la acest proiect de revitalizare: circa 4 milioane de lei din suma totală vor fi alocați de administrația județeană, sumă necesară pentru aleea Muzeului Etnografic, care va fi modernizată.

„Prin revitalizarea zonei Parcului Etnografic Național Romulus Vuia – Pădurea Hoia din Cluj-Napoca, cu cele două obiective Sat de Vacanţă - sector pentru ateliere cu tematică tradițională și Amenajare Pădurea Parc Hoia se urmărește dezvoltarea turismului, turismului cultural și accesul la resursele și obiectivele turistice și totodată îmbunătățirea infrastructurii de turism a județului Cluj”, se arată în proiectul aprobat de Consiliul Județean.

Modernizarea traseului (aleea muzeului) va permite și dezvoltarea zonei Hoia.

Amenajarea Pădurii - Parc Hoia

Astfel, proiectul de revitalizare prevede amenajarea pădurii-parc Hoia, care cuprinde și amenajarea aleii Muzeului Etnografic, amenajarea străzii Nicolae Pătrașcu, precum și a pajiștii-est cu scenă în aer liber, amenajarea pajiștii vest, locuri de joacă pentru copii.

Proiect de revitalizare a Parcului Etnografic din Hoia, cu bani europeni|Foto: imagine randare proiect modernizare Parc Etnografic „Romulus Vuia” - Consiliul Județean Cluj

Proiectul propus face parte dintr-o investiție mai amplă, rezultată în urma organizării unui concurs internațional de soluții, care cuprinde și un Centru de vizitatori, dar și un Centru administrativ, obiective ce vor fi dezvoltate într-o etapă ulterioară, dat fiind faptul că actuala finanțare europeană este limitativă.

Sat de vacanță cu facilități pentru turiști

De asemenea, proiectul vizează amenajarea unui „Sat de vacanță”, ce include un sector pentru activități tradiționale, un sector interactiv în care vizitatorul va putea să experimenteze direct contactul cu atmosfera și materialitatea specifică mediului rural.

Astfel, potrivit proiectului, sunt prevăzute spații destinate organizării de ateliere cu tematică tradițională, precum: atelier de prelucrare a lemnului, de olărit, de pictură tradițională și prelucrare a textilelor, respectiv o șură de joc și un pavilion.

Revitalizarea și extinderea Parcului Etnografic va fi finațat prin programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

