Ședință inedită a Consiliului Județean Cluj la Castelul Banffy din Răscruci: Contravaloarea premiului european, redirecționată pentru realizarea Spitalului Pediatric Monobloc

Premieră la Cluj: Consiliul Județean a organizat, luni, o ședință extraordinară la Castelul Bánffy din Răscruci, în care s-a aprobat includerea în bugetul județului a sumei de 10.000 de euro, reprezentând Premiul Special al Publicului obținut de castel la Premiile Europene pentru Patrimoniu Europa Nostra 2026. Fondurile vor fi redirecționate pentru susținerea proiectului Spitalului de Copii în regim monobloc.

Ședință inedită a Consiliului Județean Cluj la Castelul Banffy din Răscruci: Contravaloarea premiului european, redirecționată pentru realizarea Spitalului Pediatric Monobloc|Foto: Consiliul Județean Cluj

Luni, Consiliul Județean Cluj s-a reunit într-o ședință extraordinară desfășurată, pentru prima dată, în afara sediului instituției, într-un cadru aparte: Castelul Bánffy din Răscruci, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice și arhitecturale restaurate din România și un simbol al patrimoniului cultural transilvănean.

Castelul Banffy din Răscruci - Premiul Europa Nostra 2026 și Premiul Special al Publicului|Foto: Consiliul Județean Cluj - Facebook

Caracterul inedit al ședinței a fost dat și de proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi, care a vizat rectificarea bugetului județului Cluj cu suma de 10.000 de euro, reprezentând contravaloarea Premiului Special al Publicului, recent atribuit Castelului Bánffy din Răscruci în cadrul prestigioaselor Premii Europene pentru Patrimoniu Europa Nostra 2026.

Ședință inedită a Consiliului Județean Cluj la Castelul Banffy din Răscruci: Contravaloarea premiului european, redirecționată pentru realizarea Spitalului Pediatric Monobloc

Castelul Banffy din Răscruci a fost distins cu Premiul Europa Nostra pentru modul în care au fost realizate lucrările de conservare, precum și pentru reutilizarea adaptativă a obiectivului cultural prin reintegrarea în viața comunității.

De asemenea, Castelul din Răscruci a obținut și Premiul Special al Publicului, iar contravoarea premiului a fost redirecționată pentru susținerea lucrărilor de realizare a Spitalului Pediatric Monobloc, realizat de Consiliul Județean Cluj în Borhanci.

„Într-un gest simbolic, premiul extraordinar obținut de noi pentru Castelul Banffy din Răscruci se întoarce acasă, iar ședința în care acesta este inclus în bugetul județului se desfășoară, pentru prima oară în afara sediului instituției, chiar în locul care a adus Clujului și României una dintre cele mai frumoase și valoroase recunoașteri europene din ultimii ani. Deloc întâmplător, acești bani legați de felul în care am reușit să respectăm și să renaștem o perlă a trecutului vor fi folosiți pentru susținerea financiară a unui proiect de suflet, legat de viitorul comunității, cel de construire a Spitalului Pediatric Monobloc.

În același timp, îi asigur pe clujeni că vom păstra standardele extrem de ridicate iar castelul de la Ciucea va arăta, la finalul celor două proiecte cu finanțare europeană, cel puțin la fel de bine ca cel de la Răscruci”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Ședință inedită a Consiliului Județean Cluj la Castelul Banffy din Răscruci: Contravaloarea premiului european, redirecționată pentru realizarea Spitalului Pediatric Monobloc|Foto: Consiliul Județean Cluj

Locul ales pentru desfășurarea acestei ședințe nu este deloc întâmplător. Castelul Banffy, aflat în proprietatea Consiliului Județean Cluj și restaurat recent printr-un amplu proiect de investiții din fonduri europene, a devenit în acest an un veritabil ambasador al județului și al României în Europa.

Castelul Banffy din Răscruci

Castelul Bánffy este unul dintre exemplele bine conservate de arhitectură nobiliară de sfârșitul secolului al XIX-lea din Transilvania. Situat în Răscruci, un sat rural de lângă Cluj-Napoca, domeniul face parte dintr-un peisaj istoric mai amplu. Aspectul actual al clădirii datează în mare parte din perioada 1875-1885, când baronul Ádám Bánffy a remodelat reședința. Interioarele au supraviețuit secolului al XX-lea, păstrând o mare parte din decorațiunile originale intacte.

După naționalizarea din 1948, clădirea a fost folosită ca școală din 1967 până la începutul anilor 2000. Ultimele lucrări semnificative de restaurare datează din anii 1960. După închiderea sa în 2005, lipsa încălzirii și a întreținerii au dus la o deteriorare progresivă, în special a interioarelor și a elementelor decorative.

Amplu proiect de restaurare coordonat de Consiliul Județean Cluj

Proiectul de restaurare a început în 2018 și a fost finalizat în 2023. Obiectivele sale au fost de a readuce castelul și împrejurimile sale la aspectul moșiei nobiliare create de Ádám Bánffy, de a-l adapta pentru a fi utilizat ca centru cultural și de a sprijini dezvoltarea locală prin atragerea de vizitatori.

Au fost efectuate studii preliminare ample, inclusiv cercetări istorice, investigarea fațadelor, analiza straturilor și finisajelor de pictură istorice, studii arheologice și biologice și un studiu arboric al parcului.

S-au păstrat aspectul original și detaliile ornamentale ale clădirii. Au fost conservate lambriurile din lemn, tavanele sculptate, ușile și ferestrele istorice, șemineele, sobele din teracotă, vitraliile și elementele sculpturale. În loc de ciment s-au folosit mortare și tencuieli pe bază de var. Lucrările s-au bazat pe materiale și tehnici meșteșugărești tradiționale. În timpul lucrărilor, au fost descoperite și restaurate in situ tavane decorative și ancadramente din piatră în stil baroc, necunoscute anterior.

Parcul din jur a fost reabilitat pe baza imaginilor de arhivă și a analizei amplasamentului. Bazinul acvatic, canalul și lacul au fost restaurate, urnele au fost conservate sau recreate după modele istorice, iar porumbarul plutitor în stil japonez a fost reconstruit.

Castelul și parcul sunt deschise locuitorilor locali, vizitatorilor și specialiștilor, evenimente publice și activități educaționale având loc la fața locului. Măsurile de accesibilitate includ parcare adaptată și acces cu lift pentru vizitatorii cu mobilitate redusă. Un model digital 3D al castelului a fost produs și pus la dispoziția publicului.

Proiectul a fost implementat de Consiliul Județean Cluj și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020.

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