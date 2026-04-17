1,8 mld. lei este bugetul județului Cluj în 2026, mai mare ca în 2025. Sumă importantă pentru Spitalul Pediatric Monobloc.

A fost publicat în dezbatere publică bugetul județului Cluj pentru anul 2026.

Județul Cluj va avea un buget de circa 1,81 miliarde de lei în 2026, mai mare cu aproximativ 130 de milioane de lei față de anul 2025.

Bugetul general al județului Cluj pentru anul 2026 este de 1,81 miliarde de lei.

Bugetul local al județului Cluj este de 979 mil. lei. Pentru secțiunea de funcționare a fost alocată suma de 531,9 mil.lei, iar la secțiunea de dezvoltare este de 447,8 mil. lei.

215 mil. lei pentru Spitalul Pediatric Monobloc

O sumă importantă din buget, 215 milioane de lei, va fi alocată pentru viitorul Spitalu Pediatric Monobloc. Acolo, lucrările început în această lună.

Totodată sunt prevăzuți bani și pentru Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca: 40 de milioane de lei.

Bani vor primi și alte spitale din subordinea CJ Cluj.

Forul județean alocă 25 de milioane de lei pentru expropieri și devierea râului Someș, în cadrul proiectului de extindere a pistei la de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Sume importante sunt alocate și pentru repararea și modernizarea drumurilor județene, dar și pentru VELO Apuseni.

Potrivit CJ Cluj, varianta de buget nu este definitivă și poate suferi modificări în urma dezbaterilor.

Cetățenii din județul cluj depune contestații/propuneri cu privire la buget până cel târziu în data de 24.04.2026.

Eventualele contestații se pot depune la Registratura Consiliului Județean Cluj, în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106 sau se pot transmite pe adresa de e-mail infopublice@cjcluj.ro.

CITEȘTE ȘI: