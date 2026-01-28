Continuă sterilizarea GRATUITĂ a câinilor și pisicilor din Cluj-Napoca. Vezi cum îți înscrii prietenul patruped.

Programul de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor cu stăpân continuă la Cluj-Napoca.

Continuă programul de sterilizare gratuită pentru câinii și pisicile din Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Programul de sterilizare gratuită a animalelor de companie continuă la Cluj-Napoca.

Primăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat, miercuri, 28 ianuarie 2026, că va continua și anul acesta programul dedicat sterilizării gratuite a câinilor și pisicilor de rasă comună și a metișilor acestora, cu stăpân domiciliat în municipiu. Programul are ca obiectiv protejarea sănătății animalelor, prevenirea abandonului și limitarea înmulțirii necontrolate și contribuie astfel la creșterea calității vieții în comunitate.

Municipalitatea asigură integral, din bugetul local, costurile aferente procedurii de sterilizare, de la anestezie și intervenția chirurgicală, până la tratamentul post-operator și medicația necesară.

Cuantum (TVA inclus):

350 lei/câine mascul;

400 lei/câine femela;

300 lei/pisică mascul;

350 lei/pisică femelă.

Cum vă puteți steriliza GRATUIT câinii și pisicile?

Proprietarii de animale se pot înscrie printr-o cerere transmisă online sau depusă fizic la Primăria Cluj-Napoca, la care se atașează copia carnetului de sănătate al animalului. Link-ul către cerere este disponibil în primul comentariu.

Documentele pot fi transmise la:

ecologieurbana@primariaclujnapoca.ro;

registratura@primariaclujnapoca.ro.

După aprobarea cererii, solicitantul primește un bon de sterilizare, care poate fi utilizat la cabinetele veterinare partenere:

Croma Impex SRL (Cromavet cabinet veterinar);

Happy Pets SRL (Cabinet Veterinar Happy Pets);

Veterinarius SRL (Veterinarius).

Impactul programului de sterilizare

De la lansarea programului, în anul 2024, și până în prezent, 707 câini și pisici (263 câini și 444 pisici) au fost sterilizați, cu sprijinul celor trei cabinete veterinare partenere. În anul 2026, au fost deja emise 48 de bonuri de sterilizare.

„Sterilizarea este o dovadă de responsabilitate a proprietarului de animale de companie, este o dovadă de responsabilitate pentru bunăstarea animalului de companie și, împreună, prevenim înmulțirea necontrolată a câinilor și pisicilor din orașul nostru și, cu alte cuvinte, ne asigurăm o viață de calitate” a declarat primarul municipiului Cluj-Napocam, Emil Boc.

Totodată, Primăria Cluj-Napoca încurajează implicarea cetățenilor în protejarea animalelor fără stăpân. În cazul identificării unui câine pe domeniul public, clujenii se pot adresa Centrului de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, str. Bobâlnei nr. 65, care asigură capturarea, tratarea, sterilizarea și îngrijirea acestora.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul oficial: centru-caini.domeniulpublicnapoca.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: