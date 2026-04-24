Căsuțe pentru pisicile fără stăpân în Cluj-Napoca. Emil Boc: „Un oraș care iubește animalele este mai bun și cu oamenii”.

În Cluj-Napoca vor fi amplasate căsuțe pentru pisicile fără stăpân.

Căsuțe pentru pisicile fără stăpân în Cluj-Napoca

Anunțul a fost făcut vineri, 24 aprilie 2026, de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a spus că în multe orașe din Europa, pisicile fără stăpân sunt protejate, dar și controlate.

Căsuțe pentru pisicile fără stăpân în Cluj-Napoca

„Vom face la fel la Cluj-Napoca. Introducem, de anul acesta un model clar. Căsuțe pentru pisici (fără stăpân - n. red.). Amplasate cu acordul asociațiilor de proprietari”, a spus Emil Boc, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Căsuțele vor fi amplasate:

fără improvizație

fără mizerie

fără disconfort pentru vecini

„Se va permite amplasarea căsuțelor pentru pisici doar dacă există acordul asoțiației de proprietari, dacă locația este aprobată de către Primărie și, evident, se respectă normele de igienă și estetică urbană. Amplasarea acestor căsuțe nu trebuie să afecteze circulația sau spațiile verzi. Asociațiile de proprietari aprobă sau resping amplasarea acestor căsuțe și împreună voluntarii organizațiilor non-guvernamentale desemează un responsabil pentru a asigura hrănirea controlată a pisicilor fără stăpân și, de asemenea, aceștiea mențin curățenia acolo, în preajma blocului”, a explicat Emil Boc.

Potrivit edilului, Primăria va coordona programul și va verifica respectarea acestor reguli stabilite.

„Prin bugetul pentru anul 2026 vom aloca bani pentru derularea unui prim program experimental, un program pilot, prin amplasarea a 80 de căsuțe pentru pisici în cartierele orașului, apoi îl vom extinde cu resurse financiare din donații și cu sprijinul ONG-urilor, în tot municipiul”, a mai spus Emil Boc.

În paralel va continua și politica de sterilizare gratuită a pisicilor fără stăpân.

„Cine iubește animalele, le protejează corect. Nu le abandonează. Nu creează probleme comunității. Cluj-Napoca rămâne un oraș civilizat, echilibrat, în care oamenii și animalele pot coexista. Un oraș care iubește animalele este și un oraș mai bun cu oamenii”, a conchis Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

