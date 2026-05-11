Ar putea crește valoarea tichetului RABLA pentru mașini electrice. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „Avem mai multe scenarii”.

După ce a anunțat în 9 mai 2026 că bugetul pentru programul Rabla va fi de 300 de milioane de lei, astăzi, 11 mai 2026, ministrul Mediului (interimar) Diana Buzoianu a spus că ar putea crește valoarea tichetului pentru mașinile electrice.

Bani mai mulți la Rabla pentru mașinile electrice?

„Nu are cum să scadă (valoarec voucherului Rabla pentru mașini electrice - n. red.) față de anul trecut. Ne uităm, să vedem, dacă facem o medie și să vedem dacă putem să creștem. Încă nu s-a luat această decizie, dar și dacă ar fi o creștere, ar fi una sensibilă, nu o creștere substanțială. Avem mai multe scenarii, dar dorim să vedem cum împărțim între categorii (de vehicule - n. red.). Avem nevoie de câteva zile pentru a veni cu o cifră care să fie finală. Trebuie să facem toate calculele și revenim cu sumele complete”, a spus Diana Buzoianu, luni, 11 mai 2026, la Digi24.

Rabla pentru mașini electrice, vedeta programului

Reamintim faptul că, anul trecut, valoarea voucherului Rabla a scăzut în loc să crească, iar atunci suma a fost mai mică și decât varianta de dinainte să fie aprobată mărirea inițială.

În 2024, valoarea tichetului Rabla pentru mașini pur electrice a scăzut de la circa 10.000 de euro (echivalentul în lei) la 5.000 de euro. Tichetul a fost mărit inițial pentru sesiunea din 2025 la aproximativ 7.500 de euro, însă cu doar câteva zile înainte de debut, programul a fost suspendat de AFM.

Lovitura a venit ulterior pentru doritorii de electrice. Aceștia au aflat că vor beneficia de o sumă chiar mai mică decât cea de 5.000 de euro, adică de circa 3.600 de euro, cât a fost valoarea voucherului pentru 2025.

Cuantumul sprijinului financiar este pentru Rabla anul trecut:

18.500 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid;

10.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Conform postării publicate pe Facebook de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pentru ediția 2026 a programului Raba destinat persoanelor fizice, prioritate vor avea mașinile produse si asamblate în Europa.

