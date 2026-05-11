Cod GALBEN de ploi la Cluj. Până când este valabilă avertizarea?

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de averse torențiale valabilă pentru Cluj și mai multe județe din România.

Clujul, sub cod galben de ploi

Avertizarea ANM a fost emisă luni, 11 mai 2026, la ora 10.00.

„În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp”, a anunțat ANM.

Potrivit ANM, intervalul de valabilitate al avertizării este: 11 mai, ora 13.00 – 12 mai, ora 14.00.

