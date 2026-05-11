Trei tineri de mare valoare se pregătesc să fie titulari în sezonul viitor la „U” Cluj!

La doar 19 ani, Alin Techereş este jucătorul momentului în România după ce a marcat un gol spectaculos în poarta Stelei, în meciul câştigat de Sepsi cu 2-0.

Alin Techereș va reveni la U Cluj începând cu sezonul viitor

A fost prima reuşită la seniori pentru fundaşul lateral împrumutat de „U” Cluj la Sepsi. Fotbalistul covăsnenilor se află la al doilea sezon în fotbalul profesionist, după ce în ediţia trecută a mai evoluat pentru Unirea Ungheni.

În acest campionat, a bifat 26 de apariţii şi este aproape să-şi treacă în CV promovarea cu formaţia covăsneană.

„E viitorul fundaş stânga al Naţionalei”

Techereş a început fotbalul în curtea celor de la Luceafărul Cluj, după care a făcut pasul către Academia de la Universitatea. Marius Stan e conducător la Luceafărul şi omul care l-a descoperit pe tânărul fotbalist încă de când avea o vârstă fragedă.

„La 6-7 ani l-am descoperit la Câmpia Turzii, aici s-a dezvoltat, aici a câştigat titlul de campion naţional cu Luceafărul. Am participat la Cupa Danone National Cup, am fost la Barcelona şi am luat locul 5 în lume iar el era printre remarcaţii turneului.

De mic se vedea că are explozie incredibilă, o viteză foarte mare, tehnică bună. Execuţia nu a fost întâmplătoare, mai dădea şi când era la juniori. Copilul trebuie lăsat de mic să se dezvolte, să îi dai libertate. De atunci avea putere, viteză, dar în principal puterea e de bază.

La 14 ani a jucat finala la Tineret cu adversari de 19 ani şi a fost cel mai bun de pe teren. Nu se vedea diferenţa deloc, zici că era de 19 şi el. Atunci ne-am dat seama că ajunge mare. Nu vreau să par lipsit de modestie, dar e viitorul fundaş stânga al Naţionalei!

Copilul ăsta a fost la U15, U16, U17, U18 şi acum la U19, e titular de bază. Aşa fundaş stânga nu cred să mai existe ca el! Să fie sănătos, e cel mai important, dar dacă nu se accidentează, ajunge foarte sus”, a spus Marius Stan pentru Prima Sport.

„Ţineţi minte: trei tineri vor juca în sezonul viitor la Cluj!”

Fotbalistul este împrumutat la formaţia covăsneană până la finalul sezonului, după care se va întoarce la Cluj, sub comanda lui Cristiano Bergodi, şi va lupta pentru un post de titular cu Alex Chipciu (36 de ani), căpitanul echipei. „Depinde de cum va fi promovat la U Cluj.

Eu zic că la anul vor juca trei tineri: Chinteş, care e fundaş dreapta, Techereş, care e fundaş stânga şi Opriş, care acum e împrumutat la Iaşi, dar revine la Cluj şi e tot fundaş dreapta. Să ţineţi minte ce zic pentru anul viitor!

Încă ceva: îmi aduc aminte că lui Techereş şi încă câtorva jucători, când aveau 6-7 ani, le-am băgat maşină personală care să-i aducă din Câmpia Turzii la Cluj pentru antrenamente. De atunci am crezut în ei. Eforturile au meritat, eu cu astea rămân, e pasiunea mea”, a încheiat acesta.

