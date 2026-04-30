Primăria anunță lansarea apelului pentru finanțări nerambursabile de la bugetul local în 2026: 10 milioane de euro pentru proiectele culturale și sportive ale Clujului

Fonduri de 10 milioane de euro pentru proiectele culturale și sportive din Cluj-Napoca, în 2026. Primăria anunță lansarea apelului pentru fondurile nerambursabile de la bugetul local.

Primăria Cluj-Napoca lansează apelul pentru depunerea proiectelor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni culturale (de tineret, mediu, artistice, educaționale etc), precum și pentru proiectele structurilor sportive, în anul fiscal 2026.

Cluj-Napoca mizează pe un buget de 835 de milioane de euro în 2026.

Înainte de adoptarea proiectului de buget, edilul Clujului Emil Boc anunța că alocările pentru sectorul cultural, sport, ONG-uri, culte și sănătate nu vor fi reduse în ciuda măsurilor de austeritate adoptate de Guvern.

Astfel, bugetul alocat este de 18.200.000 lei pentru proiectele culturale și 900.000 lei pentru proiectele cu caracter social.

Pentru proiectele cu caracter cultural sunt eligibile următoarele linii de program:

*proiecte culturale, artistice, educaționale realizate în parteneriat cu instituții publice de cultură sau învățământ;

*proiecte de tineret;

*proiecte culturale regionale;

*proiecte culturale locale;

*proiecte în cadrul „UNESCO City of Film”;

*proiecte care respectă obiectivele Misiunii UE „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”;

*proiecte cu caracter cultural, artistic sau educațional realizate cu ocazia manifestărilor dedicate „Anului Constantin Brâncuși”;

*proiecte culturale, educaționale și științifice sub egida „Anului Iancu de Hunedoara”;

*proiecte cu caracter sportiv, educativ și artistic realizate cu ocazia manifestărilor dedicate „Anului Nadia Comăneci”;

*proiecte culturale, educaționale și artistice sub egida „Anului episcop Márton Áron”.

30,8 milioane de euro pentru proiectele sportive

Bugetul programului pentru această sesiune de finanțare a activităților/acțiunilor sportive din cadrul programelor „Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”, în anul 2026, este de 30.800.000 lei.

Finanțarea asigurată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.

Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se va face în perioada 30 aprilie – 15 mai 2026, în format fizic, la Registratura instituției sau online, pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro. Mai multe detalii despre calendarul sesiunii de finanțare, precum și despre ce trebuie să conțină dosarele de finanțare pot fi consultate pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca.

„Și în acest an, selecția proiectelor depuse pentru finanțare nerambursabilă se va realiza echitabil, în baza unui proces riguros, transparent și competitiv. Evaluarea se va face cu accent pe impactul generat în comunitate, calitatea propunerilor și capacitatea de implementare”, se arată în informarea publicată de Primăria Cluj-Napoca.

Proiectele culturale, educaționale și artistice se desfășoară în 2026 sub egida „Anului episcop Márton Áron".

În 2025, 43,9 milioane lei/circa 8,8 milioane de euro, au fost alocați de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale, sociale, de tineret (145 de proiecte), respectiv pentru proiectele structurilor sportive precum federații și asociații (30 de structuri sportive).

CITEȘTE ȘI: