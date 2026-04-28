Clujul inovează în educație: Manualul de educație digitală și gândire critică, Biblioteca cu lecții digitale și Ateliere de vacanță. Emil Boc: „Educația este cheia. Interzicerea accesului la rețelele sociale nu rezolvă problema”.

Clujul va implementa trei proiecte-pilot în domeniul educației pentru dezvoltarea gândirii critice a copiilor și pregătirea elevilor pentru un mediu profesional competitiv. „Restricționarea accesului la rețelele sociale nu este o soluție, educație este cheia”, spune primarul Clujului Emil Boc.

„Sunt proiecte noi pe care le vom implementa.

Am discutat deja cu Inspectoratul Școlar Cluj în vederea concretizării lor. Sunt trei proiecte noi care vor fi finanțate din bugetul local”, a anunțat, marți, primarul Emil Boc în cadrul dezbaterii proiectului de buget în ședința de Consiliu Local.

Manualul de Educație Digitală și Gândire Critică

„Avem nevoie să pregătim elevii cu privire la avantajele și riscurile din spațiul digital.

Dacă este să vorbim de social media, trebuie să spunem cât de periculos este scrollingul ăsta continuu, care diminuează atenția copiilor și capacitatea lor de concentrare, precum și capacitatea de a fi cetățeni informați, cu o gândire critică.

Dacă nu ai capacitatea să analizezi tot ce apare pe internet și preiei ca fiind adevărat tot ce este acolo, îți compromiți viitorul educaționa”, a explicat Emil Boc.

Astfel, împreună cu Inspectoratul Școlar Cluj, municipalitatea va crea un Manual de educație digitală și gândire critică ce va fi predat în fiecare școală fie ca o disciplină opțională, fie în cadrul orelor de dirigenție.

Astfel, educația digitală ar urma să fie făcută din ciclul gimnazial pentru a susține elevii să recunoască știrile false și teoriile consprației și să dezvolte mecanisme de combatere a impactului negativ al AI.

„Soluțiile propuse de unii sau de alții de interdicție a accesului la rețele sociale nu rezolvă problema. Cheia este educația.

Pe modelul voucherelor pentru pregătirea profesorilor în predarea tehnicilor digitale, acum este nevoie mai mult ca oricând de educația digitală pentru copii. E o problemă acută, trebuie abordată până nu e prea târziu”, a spus primarul Emil Boc.

Proiectul va fi finanțat din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Biblioteca cu lecții digitale

Este un alt proiect educațional pe care administrația Clujului își propune să îl devolte în parteneriat cu ISJ Cluj.

„Proiectul a fost inclus în Legea Educației din 2011, atunci când eram prim-ministru, dar care nu a fost implementat.

Vom crea o platformă unde, pe baza parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, profesorii selectați de către ISJ vor înregistra lecțiile în format digital, la care vor avea acces toți copiii din Cluj și din alte zone ale țării.

Vom începe prioritar cu clasele a VIII-a și a XII-a, cu discipline care fac obiectul examenelor, pentru a vedea cum pot fi aceste materii predate și de alți profesori.

Va fi un sprijin foarte mare și pentru elevii de gimnaziu din mediul rural.

Această Bibliotecă Digitală va sta la îndemâna pregătirii elevilor astfel încât ei să poată avea acces la cele mai bune lecții”, a adăugat primarul Emil Boc.

Proiectul-pilot va putea fi extins ulterior și pentru alte clase, fiind replicat la nivel național.

Ateliere de Vacanță sau Vacanța activă

Al treilea proiect propus la Cluj pentru domeniul educației, prezentat inițial de reprezentanții Reper în Consiliul Local, vizează realizarea Atelierelor de Vacanță sau a unor Vacanțe active.

„Este vorba tot de un proiect-pilot pentru copiii din ciclul I-IV. Pe perioada verii, elevii trebuie să aibă o alternativă educațională.

Vom identifica școlile și profesorii, împreună cu ISJ Cluj, pentru a asigura o masă caldă, finanțată din bugetul local. Astfel încât elevii să poată avea activități educaționale pe parcursul verii.

Pe de o parte sprijin educația, prioritate strategică a Clujului. Venim și în sprijinul părinților, iar acest proiect va fi implementat”, a explicat Emil Boc.

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca este de 835 de milioane de euro. Investițiile în proiectele educaționale beneficiază de un buget propus de 131.640.604 euro.

