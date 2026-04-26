Tarife majorate pentru parkingul de la Sala Polivalentă și noi prețuri pentru încărcarea mașinilor electrice

Tarifele pentru Parkingul de la Sala Polivalentă vor fi majorate. Și lista tarifelor pentru închirierea spațiilor pentru evenimente găzduite de BT Arena va fi actualizată.

Sala Polivalentă Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Local va dezbate spre aprobare în următoarea ședință un proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor de la parcarea Sălii Polivalente din Cluj.

„În perioada 2023-2026, cheltuielile totale au înregistrat o creştere constantă, determinată în special de majorarea costurilor cu utilitățile (energie electrică, gaze, apă, salubritate), de creşterea cheltuielilor de întreținere şi exploatare, precum şi de influențele generate de evoluția prețurilor la nivel național şi de rata inflației”, se arată în proiect.

Tarife majorate pentru parkingul de la Sala Polivalentă și noi prețuri pentru încărcarea mașinilor electrice

Impactul majorării cheltuielilor s-a reflectat într-o diminuare considerabilă a profitului estimat, ceea ce impune modificarea tarifelor pentru a asigura sustenabilitatea economică a activității

„Propunerea are în vedere asigurarea unui raport corect între costuri şi venituri, precum şi necesitatea de a adapta prețurile la realitățile economice actuale, astfel încât serviciul public să poată fi prestat în continuare la standardele de calitate stabilite”, conform proiectului ce va intra în dezbaterea Consiliului Local în ședința programată marți, 28 aprilie.

Preţ parcare subterană

*Primele 30 de minute – gratuit

*Parcare durata - 1 oră –3 lei, preț TVA inclus

Abonament parcare subterană

*Abonament 1 lună persoane fizice – 160 de lei

*Abonament 1 lună persoane juridice – 240 de lei

Preț încărcare energie electrică

*Mașini electrice – 2 lei/kwh

*Preț tichet pierdut – 200 lei pe bucată

Sursa: primariaclujnapoca.ro

„În ceea ce privește serviciile de inchiriere oferite în parcarea subterană de către Sala Polivalentă SA - BT Arena, s-a avut în vedere actualizarea prețurilor după cum urmează: având în vedere că se estimează o creștere a cheltuielilor totale cu 34% în anul 2026 față de anul 2024, exercițiu financiar complet în care au avut impact prețurile practicate în prezent, pentru noile prețuri care se vor practica din anul 2026 se propune o creștere cu 34%”, se arată în documentul citat.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

Închiriere spațiu eveniment cultural artistic - Sala A+Sala B+parter+etaj 1+etaj 2+ etaj 3

*48 de ore – 87163 lei, preț fără TVA

*Fiecare 24 de ore supliemntare – 29491 lei

Închiriere eveniment cultural artistic, târg, expozitie, conferinta, congres

*48 de ore - 65536 lei –

*Fiecare 24 de ore supliemntare – 26214 lei

Închiriere Sala Polivalenta pentru eveniment tip festival

Parcare subterana+Sala A+Sala B+parter+etaj 1+etaj 2 + etaj 3 + platou exterior

*24 de ore – 65536 lei

Închiriere spațiu eveniment Sala A+parter+etaj 1 - festivități absolvire, congres, conferinta, examene)

*24 de ore – 24641 lei

Ultima actualizare de prețuri a fost aprobată de Consiliul Local Cluj-Napoca în urmă cu trei ani.

Dacă vor fi aprobate, noile tarife vor intra în vigoare de la 1 mai 2026.

Printr-o adresă către Primăria Cluj-Napoca din 22 aprilie 2026, Sala Polivalentă S.A. a transmis justificarea necesității adoptării hotărârii privind modificarea şi aprobarea noilor prețuri şi tarife ca urmare a intenției societății de a le aplica începând cu 1 mai 2026, având în vedere următoarele considerente: fundamentarea noilor prețuri este în concordanță cu evoluția mediului economic din ultimii ani şi impactul asupra cheltuielilor de exploatare, iar veniturile ce se vor realiza în perioada următoare practicând noile prețuri propuse ar acoperi cheltuielile de exploatare și ar asigura respectarea prevederilor din contractul de concesiune.

Comisia de prețuri și tarife din cadrul administrației locale a avizat favorabil proiectul.

