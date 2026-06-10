Anunț CTP Cluj-Napoca - Informare privind modificarea temporară a traseelor liniilor M26, 28/28B și 44

Informare privind modificarea temporară a traseelor liniilor M26, 28/28B și 44

Ca urmare a restricțiilor de circulație instituite în zona stadionului Cluj Arena, cu ocazia desfășurării evenimentului Sports Festival, traseele liniilor M26, 28/28B și 44 vor fi deviate, după cum urmează:

În perioada 10 iunie (începând cu ora 21:00) – 15 iunie (până la ora 05:00)

Linia M26 – Plopilor, Splaiul Independenței, Uzinei Electrice, Oțetului, Calea Mănăștur.

Se suspendă stațiile Cluj Arena, Parcul Central, Piața Mihai Viteazul Sud, Fabrica de Bere.

În data de 14 iunie

Se suspendă circulația tramvaielor pe linia 102.

Tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze (101A), care vor circula pe traseu deviat în ambele sensuri, astfel:

Tur: str. Primăverii – str. Plopilor - Pod Garibaldi – B-dul 1 Decembrie 1918 - str. General Dragalina – str. Horea – P-ța Gării.

Se suspendă stațiile Cluj Arena, Parcul Central și G. Barițiu și se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: Piața Gării – str. I.L. Caragiale - str. Horea – str. General Dragalina – P-ța 14 Iulie - Pod Garibaldi – str. Plopilor- str. Primăverii – Bucium.

Se suspendă stațiile Opera Maghiară Est și Splaiul Independenței și se alocă suplimentar stațiile Dragalina Nord, Octavian Goga și Piața 14 Iulie.

Pe traseul P-ța Gării – B-dul Muncii vor circula tramvaie pe linia 100.

Linia 28/28B

TUR: Hotel Napoca – str. General Dragalina- Piața Mihai Viteazul

Se anulează stația Parcul Central și se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

RETUR: traseu neschimbat

Linia 44

TUR: Traseu deviat pe strada General Dragalina spre Piața Mihai Viteazul.

Se anulează stația Parcul Central și se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

RETUR: traseu neschimbat.

Ne cerem scuze pentru incoveniențe și vă mulțumim pentru înțelegere.