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Anunț CTP Cluj-Napoca - Informare privind modificarea temporară a traseelor liniilor M26, 28/28B și 44

 

Informare privind modificarea temporară a traseelor liniilor  M26, 28/28B și 44


Ca urmare a restricțiilor de circulație instituite în zona stadionului Cluj Arena, cu ocazia desfășurării evenimentului Sports Festival, traseele liniilor M26, 28/28B și 44 vor fi deviate, după cum urmează:

În perioada 10 iunie (începând cu ora 21:00) – 15 iunie (până la ora 05:00) 


  • Linia M26 – Plopilor, Splaiul Independenței, Uzinei Electrice, Oțetului, Calea Mănăștur.

Se suspendă stațiile Cluj Arena, Parcul Central, Piața Mihai Viteazul Sud, Fabrica de Bere.

În data de 14 iunie


  • Se suspendă circulația tramvaielor pe linia 102.
  • Tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze (101A), care vor circula pe traseu deviat în ambele sensuri, astfel:
    Tur: str. Primăverii – str. Plopilor - Pod Garibaldi – B-dul 1 Decembrie 1918 - str. General Dragalina – str. Horea – P-ța Gării.

Se suspendă stațiile Cluj Arena, Parcul Central și G. Barițiu și se alocă suplimentar  stația Dragalina Sud.
Retur: Piața Gării – str. I.L. Caragiale - str. Horea – str. General Dragalina – P-ța 14 Iulie - Pod Garibaldi – str. Plopilor- str. Primăverii – Bucium. 

Se suspendă stațiile Opera Maghiară Est și Splaiul Independenței și se alocă suplimentar stațiile Dragalina Nord, Octavian Goga și Piața 14 Iulie.
Pe traseul P-ța Gării – B-dul Muncii vor circula tramvaie pe linia 100.


  • Linia 28/28B 

TUR: Hotel Napoca – str. General Dragalina- Piața Mihai Viteazul

Se anulează stația Parcul Central și se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.


RETUR: traseu neschimbat

  • Linia 44

TUR: Traseu deviat pe strada General Dragalina spre Piața Mihai Viteazul.

Se anulează stația Parcul Central și se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

RETUR: traseu neschimbat.

Ne cerem scuze pentru incoveniențe și vă mulțumim pentru înțelegere.

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