Emil Boc, mesaj pentru absolvenții de clasa a VIII-a: „S-ar putea să lucrați în meserii care nu există încă”

Emil Boc a spus că Primăria Cluj-Napoca prioritizează continuarea dezvoltării orașului, astfel încât, absolvenții de astăzi de clasa a VIII-a să rămână cetățenii de mâine ai acestui municipiu, să nu fie nevoiți să plece de acasă pentru un viitor mai bun.

Emil Boc, mesaj pentru elevi: „S-ar putea să lucrați în meserii care nu există încă” | Foto: Captură de ecran Facebok, Emil Boc

Primarul Emil Boc a susținut un discurs, miercuri, 10 iunie 2026, pentru elevii din clasa a VIII-a, la Liceul Teoretic „Eugen Pora” din municipiul Cluj-Napoca.

Edilul a transmis un mesaj încurajator pentru absolvenții de clasa a VIII-a de la școala gimnazială de la Liceul Teoretic „Eugen Pora” din Cluj-Napoca.

Primarul le-a urat succes elevilor la eveluarea națională și mai departe la liceu și a spus că pentru elevi, absolvirea clasei a VIII-a marchează o perioadă importantă din copilărie.

„Să nu pierdem doza de copilărie, chiar dacă vine viața de adult. Aveți încredere pentru evaluarea națională. Să vă bazați ce ați învățat la această școală, în elita Clujului. Veți reuși. Vor urma multe alegeri pe care va trebui să le faceți în viață. Să nu vă așteptați doar la zile cu soare. Vor fi și înnorate. Așa este viața”, le-a spus Emil Boc elevilor.

Emil Boc, mesaj pentru elevi: „S-ar putea să lucrați în meserii care nu au apărut încă”

Edilul a mai adăugat că aceștia au privilegiul de a trăi în cea mai avansată epocă a umanității.

„Un calculator sau un telefon nu vă învață tot. Empatia și respectul se învață în școală. Voi vă pregătiți pentru eventuale meserii, dar s-ar putea să lucrați în meserii care nici nu au apărut încă. Atunci vor conta abilitățile pe care vi le formați acum. Munca, onestitatea, empatia, gândirea critică sunt abilități care nu dispar niciodată, indiferent de meserie. Dacă vor fi momente în viață câd veți greși, atunci trebuie să mergeți mai departe”, a mai spus Emil Boc.

Primarul a mai precizat că proritatea autorității locale este de a oferi elevilor din condiții de a rămâne acasă la Cluj.

„Asta încercăm prin celelalte lucruri pe care le avem și le dezvoltăm în oraș. Putem să reușim la noi acasă. Dintr-un cartier al municipiului Cluj-Napoca putem ajunge departe la nivel internațional”, a mai precizat Emil Boc.

Acesta le-a transmis părinților prezenți la festivitate că nu greșesc dacă investesc în educația copiilor, pentru că este singura investiție din lume care nu va duce la faliment.

Emil Boc: „Nu vă drogați! Vă prăjiți creierul”

Primarul le-a spus elevilor să refuze drogurile cu orice preț.

„Să spuneți NU drogurilor. Sunt tentații. Vor fi multe situații. Nu cumva să încercați. Vă distrugeți viitorul, vă prăjiți creierul. Vă distruge capacitatea. Trebuie să găsiți echilibrul între școală și distracție. Nu cu droguri, ele distrug tot ce construiți”, a conchis Emil Boc.

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