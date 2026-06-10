Restricții de circulație în Cluj cu ocazia Sports Festival 2026. Vezi traseul alternativ.

Primăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat restricții de circulație cu ocazia Sports Festival 2026.

Restricții de circulație cu ocazia Spors Festival 2026 | Foto: Facebook, Sports Festival

Primăria Cluj-Napoca a anunțat restricții de circulație ca urmare a desfășurării evenimentului „The Power of Sports - Sports Festival”, astfel:

închiderea traficului rutier pe Aleea Stadionului din data de 10 iunie 2026, ora 21.00, până în data de 15 iunie 2026, ora 5.00.

De asemenea, ținând cont de închiderea circulației rutiere de pe strada George Coșbuc necesară pentru buna desfășurare a lucrărilor efectuate la podul provizoriu menționăm faptul ca în momentul închiderii circulației pe Aleea Stadionului, traficul rutier va fi închis pe strada George Coșbuc de la intersecția cu strada Cardinal Iuliu Hossu;

În data de 14 iunie 2026, va avea loc evenimentul caritabil „Crosul Supereroilor”, cu închiderea traficului rutier în intervalul orar 6.00 – 11.45, pe următorul traseu: pornire Cluj Arena – Splaiul Independenţei – Str. George Coșbuc – Parcul Central „Simion Bărnuțiu” - Pod Napoca – Bulevardul 1 Decembrie 1918 – strada Sigismund Toduță – strada Gavril Muzicescu – Bulevardul 1 Decembrie 1918 –Pod Napoca – strada Splaiul Independenței – sosire Cluj Arena.

Traseu alternativ de circulație:

între cartier Grigorescu și Centru (dus-întors): Calea Moților - strada Oțetului (zona Platinia) - strada Uzinei Electrice - Pod Garibaldi.

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