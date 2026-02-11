Președintele CJ Cluj îl critică pe Ilie Bolojan. Alin Tișe: „Premierul nu a găsit bani pentru spitale din Cluj, dar a finanțat în Oradea, unde nu are medici”.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe nu a participat la întâlnirea președinților de consilii județene cu premierul Ilie Bolojan.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe (stânga) l-a criticat pe prim-ministrul României, Ilie Bolojan (dreapta) | Foto: monitorulcj.ro / gov.ro

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, miercuri, 11 februarie 2026, cu președinții consiliilor județene din România pentru a discuta bugetul pentru 2026.

Alin Tișe, noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan

De la discuții a lipsit președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

„Nu am participat pentru că aceste întâlniri sunt inutile câtă vreme a luat deciziile înainte și apoi cheamă oamneii ca pe niște «misogini și l….ii, cum zicea de curând o liberală de frunte a țării! Dl Bolojan încearcă să ne demonstreze că administrațiile locale trebuie să se autofinanțeze, uitând că Oradea la el acasă își asigură doar 25% din buget, restul de la guvern stând cu mâna întinsă! Uită (Ilie Bolojan - n. red.) că toate centurile din Oradea s-au făcut cu bani de la Guvern, mulți bani de la guvern! Sau din alte surse, nicidecum bugetul local”, a declarat Alin Tișe pentru monitorulcj.ro.

Alin Tișe: Premierul nu a găsit bani pentru spitale performante din Cluj, dar a finanțat unele din Oradea, fără medici

Potrivit președintelui CJ Cluj, cel mai grav este că Ilie Bolojan uită că un procent consistent de copii cu probleme medicale care ajung la Spitalul de Copii din Cluj sunt din Bihor și județele României.

„Aproape 50% dintre pacienții spitalului (de copii - n. red.) din cluj. A găsit bani pentru Spitalul de Boli Infecțioase din Oradea unde nu are medicii din Cluj, dar nu a găsit bani pentru Spitalul de Copii al regiunii și al României. A premiat neperformanțe și a sancționat performanța!”, ne-a mai spus Alin Tișe.

Președintele CJ Cluj: „Nu te poți adânci cu un partid în mocirlă și să rămâi solidar”

Președintele forului județean spune că nu se mai simte solidar cu aceste măsuri absolut de neînțeles, incoerente și de nesuportat de către populație.

„Loialitatea are și ea limitele ei. Nu te poți adânci cu un partid în mocirlă și să rămâi solidar la acesta sufocare sigură și lentă. Asta nu se mai cheamă nici loialitate și nici unitate! Se cheamă că trădezi așteptările și interesele oamenilor!”, a conchis Alin Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: