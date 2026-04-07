Clujul va avea un Centru Regional de Conferințe și Congrese. Investiție majoră anunțată de Consiliul Județean!

Consiliul Județean Cluj anunță demararea, în cursul acestui an, a lucrărilor pentru construirea Centrului Regional de Conferințe și Congrese Cluj, un proiect inițiat de președintele instituției, Alin Tișe.

Randări ale viitorului Centru Regional de Conferințe și Congrese (4C), proiect anunțat de Consiliul Județean Cluj, care urmează să fie construit în estul municipiului Cluj-Napoca. | Foto: Consiliul Județean Cluj

Noul complex va fi construit în estul municipiului Cluj-Napoca, pe un teren de aproximativ 10 hectare, situat în apropierea zonei Park and Ride. Proiectul prevede realizarea unui ansamblu de clădiri multifuncționale, cu o suprafață construită de circa 35.000 de metri pătrați, destinat organizării de congrese, conferințe și evenimente de amploare.

Potrivit autorităților județene, centrul va deservi nu doar municipiul Cluj-Napoca, ci și întreg județul și regiunea Transilvania, oferind infrastructura necesară pentru evenimente de mari dimensiuni, similare celor organizate la ROMEXPO.

„După ani de discuții, începem efectiv construcția. Este un proiect cerut constant de mediul de afaceri și academic, dar și de organizatorii de evenimente. Ne dorim să aducem Clujul pe harta marilor centre regionale de conferințe”, a declarat Alin Tișe.

Finanțarea lucrărilor va fi asigurată din bugetul propriu al Consiliului Județean Cluj, inclusiv pentru etapele viitoare ale investiției. Proiectul include și soluții de parcare, prin utilizarea facilităților existente în zona Park and Ride.

