Clujenii mai au la dispoziție câteva zile pentru a beneficia de reducere la plata impozitelor: 31 martie, ultima zi pentru obținerea bonificației de 10%

Clujenii mai au la dispoziție câteva zile pentru a beneficia de reducere la plata impozitelor: procentul de încasare a depășit 60%

Clujenii mai au la dispoziție câteva zile, până marți, 31 martie 2026, pentru a plăti impozitul și pentru a beneficia de bonificația de 10% la plata integrală a acestuia.

Plata impozitelor se efectuează în 2 tranșe: prima până la data de 31 martie și a doua până în 30 septembrie.

Potrivit datelor oficiale, din debitul total de 173.193.777,09 lei, până în acest moment s-a înregistrat un procent de încasare de 60% la persoane fizice (s-a încasat suma de 103.444.079 lei), în timp ce persoanele juridice au plătit un procent de 66,70% din debitul pe anul în curs (142.144.754 lei din debitul de 213.140.454,78 lei).

Modalități prin care se pot plăti sumele datorate pe impozit:

*Pe site-ul primăriei - www.primariaclujnapoca.ro - Butonul E-CONT / Taxe și impozite - Pentru această modalitate de plată este nevoie de autentificare, de un cont în sistemul electronic al Direcției Impozite și Taxe Locale. Cetățenii care nu au încă un cont își pot face pe www.primariaclujnapoca.ro.

*Pe site-ul ghiseul.ro.

*Plată prin virament bancar - în conturile instituției deschise la Trezorerie. Conturile IBAN pot fi consultate pe www.primariaclujnapoca.ro, Secțiunea ECONOMIE - Taxe și impozite locale - Informații generale.

*Plata la ghișeele de taxe și impozite de la sediile Primăriei Cluj-Napoca.

