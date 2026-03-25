Două noi drumuri județene în Cluj. Președintele CJ, Alin Tișe: „Urmărim să descongestionăm traficul”.

Clujul va avea două noi drumuri județene.

Consiliul Județean pune pe harta Clujului două noi drumuri județene. Acestea sunt situate pe teritoriul comunelor Borșa și Recea-Cristur.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre privind încadrarea a două noi drumuri comunale, situate pe teritoriul comunelor Borșa și Recea-Cristur, în categoria drumurilor de interes județean.

Prin trecerea în administrarea forului administrativ județean a drumului comunal DC 152 Giula (DJ 109S) – Ciumăfaia (DJ 109) din comuna Borșa, precum și în urma preluării temporare a dreptului de administrare a sectorului de drum care leagă localitatea Ciumăfaia (DJ 109) de satul Chidea, situat pe același drum comunal, Consiliul Județean înscrie în domeniul public al Județului Cluj un nou drum județean și îi atribuie indicativul DJ 109F.

De asemenea, prin preluarea drumului comunal DC 162 Ciubăncuța-Osoi, situat pe raza comunei Recea-Cristur, Consiliul Județean consemnează includerea în rețeaua de drumuri aflată în administrare a drumului județean cu indicativul DJ 109M.

„Decizia de a prelua aceste două drumuri comunale și de a le include în rețeaua de drumuri pe care le avem în administrare, am luat-o gândindu-ne, în primul rând, la bunăstarea clujenilor din comunitățile vizate. Modernizarea acestor artere va reduce în mod substanțial, prin îmbunătățirea mobilității populației și a bunurilor, decalajele de dezvoltare între mediul urban și cel rural, inclusiv prin eficientizarea activităților economice și facilitarea investițiilor în zonă.

De asemenea, prin preluarea sectorului de drum Giula-Ciumăfaia, respectiv a acestui nou drum județean DJ 109F, urmărim să descongestionăm o parte a traficului rutier înregistrat pe drumul județean DJ 109 care face legătura între drumul național DN1C și județul Sălaj, prin tranzitarea localităților Răscruci, Borșa, Vultureni, Așchileu Mare și Așchileu Mic”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat în comunicatul forului județean.

În ceea ce privește drumul județean DJ 109F, care leagă localitățile Giula de Chidea, acesta are o lungime totală de 3,2 km, în timp ce drumul județean DJ 109M, care unește localitățile Ciubăncuța și Osoi, are o lungime de 4,822 km.

În urma acestui demers instituțional, cele două noi drumuri județene vor putea fi cuprinse în programele de modernizare și întreținere a drumurilor județene, finanțate atât din fonduri proprii ale Consiliului Județean cât și din granturi europene.

