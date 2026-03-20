Tronson de aproape 300 mil. € al centurii metropolitane, scos la licitație. Emil Boc: „Impactul este vizibil pentru clujeni”.

Primăria Cluj-Napoca a scos la licitație un tronson de 287 milioane de euro al Centurii metropolitane, joi, 19 martie 2026.

Un tronson de 287 milioane de euro al centurii metropolitane a fost scos la licitație

Acesta este doar unul dintre cele șase loturi, iar restul cinci vor fi scoase ulterior la licitație în SICAP (Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfășurare a Achizițiilor Publice), fostul SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice).

287 milioane de € pentru lotul II al centurii metropolitane

Lotul 2 al Centurii Metropolitane TR35 reprezintă una dintre intervențiile-cheie pentru descongestionarea relației Florești - Cluj-Napoca, în special pe zona de nord.

„Traseul propus introduce o nouă arteră strategică, conectată direct cu puncte critice, precum zona Cora, strada Grigore Alexandrescu și viitorul Spital Regional de Urgență”, a transmis Emil Boc, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook, joi seara, 19 martie 2026.

Potrivit edilului, investiția este în valoare de peste 1,43 miliarde lei, se desfășoară pe o perioadă de 48 de luni și include nu doar infrastructură rutieră majoră, ci și componente moderne de mobilitate:

peste 13 km de traseu total

3 noduri rutiere

rețea consistentă de drumuri de legătură

peste 8 km de piste de biciclete

Proiectul integrează, de asemenea, multiple structuri inginerești, inclusiv tuneluri și pasaje, adaptate complexității zonei.

„Dincolo de dimensiunea tehnică, impactul este unul direct și vizibil pentru clujeni: reducerea presiunii de trafic pe strada Donath, o alternativă reală de acces între Florești și municipiu și o conectivitate eficientă către viitorul Spitalul Regional. Practic, acest lot nu este doar un segment de infrastructură, ci o piesă esențială în reconfigurarea mobilității metropolitane și în creșterea calității vieții în zona de vest a orașului. Astăzi am scos unul dintre cele șase loturi la licitație, numărul 2. Cu o cadență săptămânala vom scoate la licitație și următoarele tronsoane ale centurii metropolitane”, a mai spus Emil Boc.

Conform edilului, după validarea de către SICAP a licitației urmează un termen de 75 de zile pentru depunerea ofertelor.

Compania care a făcut și studiul de fezabilitate, asocierea EXPLAN (lider de asociere), CADSIL SRL – TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. s-a ocupat și de împărțirea pe tronsoane.

Practic, la licitații pot veni și companii de o dimensiune redusă, pentru un lot sau pentru mai multe.

„Unde sunt zone de tunel vor fi condiții specifice la licitație. Când traversăm Făgetul sau la Baciu. Acolo vor fi tuneluri. În 19 martie anunțăm toate tronsoanele care vor fi. Ulterior, periodic, tot la o săptămână sau două vor fi lansate și celelalte tronsoane. În paralele vom vedea dacă decizia de denunțare va fi atacată de compania DIMEX. Noi ne ducem cu proiectul și îl facem. Este greu, dar nimic nu este simplu”, a spus Emil Boc, miercuri, 11 martie 2026.

Decizia de a împărți licitația pe mai multe loturi vine după ce Primăria Cluj-Napoca a decis, la sfârșitul lunii februarie 2025, denunțarea contractului pentru cel de-al doilea tronson al centurii metropolitane.

