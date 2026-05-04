GIULEȘTIUL TACE, CLUJUL FACE! Rapid București – CFR Cluj 1-2, Zahović și Cordea au decis meciul.

CFR Cluj s-a impus cu 2-1 pe terenul celor de la Rapid București, într-un meci tensionat din faza grupelor Ligii 1, și continuă lupta pentru primele poziții ale clasamentului.

Echipa lui Dan Petrescu a făcut diferența încă din prima repriză, prin golurile marcate de Luka Zahović și Andrei Cordea, în timp ce giuleștenii au redus din diferență în partea secundă prin Olimpiu Moruțan.

CFR a lovit decisiv în prima repriză

Clujenii au început mai bine partida și au deschis scorul în minutul 18, când Luka Zahović a finalizat o fază rapidă de atac. CFR a continuat să controleze jocul, iar în minutul 35 și-a dublat avantajul, după ce Andrei Cordea a transformat o lovitură de pedeapsă.

Rapid a încercat să revină în meci după pauză și a reușit să marcheze în minutul 59, prin Olimpiu Moruțan, însă nu a mai avut forța să egaleze, în ciuda presiunii din final.

CFR Cluj, pe locul 3, la 5 puncte de lider

După această victorie, CFR Cluj ajunge la 40 de puncte și ocupă locul 3 în clasament.

Lider este Universitatea Craiova, cu 45 de puncte, astfel că CFR se află la 5 puncte de primul loc, în timp ce Universitatea Cluj este pe locul 2, cu 42 de puncte.

De cealaltă parte, Rapid București rămâne pe locul 5, cu 32 de puncte, și iese, practic, din lupta pentru primele poziții.

Urmează duel de foc cu liderul

În etapa viitoare, CFR Cluj va avea un meci extrem de important, pe teren propriu, împotriva liderului Universitatea Craiova.

Partida este programată vineri, 8 mai, de la ora 21:00, și poate cântări decisiv în lupta pentru titlu.

