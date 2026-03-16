Primăria extinde proiectul voucherelor culturale și sportive pentru elevii școlilor private din Cluj-Napoca

Programul voucherelor culturale și sportive va fi extins și pentru elevii școlilor private din municipiul Cluj-Napoca. Care este valoarea stimulentelor acordate?

Primăria Cluj‑Napoca pregătește modificarea regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor - vouchere culturale pentru elevii de clasa a IX-a și vouchere sportive pentru elevii de clasa a III-a.

Astfel, programul va fi extins pentru a veni în sprijinul elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar particular acreditat. Până în prezent, proiectul de acordare a voucherelor culturale și sportive era dedicat doar elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Două proiecte importante, dedicate extinderii programului de acordare a voucherelor culturale și sportive pentru elevii din municipiul Cluj-Napoca vor fi dezbătute spre aprobare în ședința de Consiliu Local de vineri, 20 martie.

Mai exact, aceste proiecte se referă la modificarea regulamentului de acordare a stimulentelor financiare pentru elevi în vederea accesului la evenimente culturale și pentru desfășurarea activităților sportive.

Valoarea voucherelor acordate este 700 de lei/elev.

„Se aprobă acordarea de la bugetul local, pentru anul şcolar 2025-2026, a unui sprijin financiar pentru elevii din clasele a IX-a, înmatriculați la unitățile de învățământ preuniversitar particular, acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu, din municipiul Cluj-Napoca, în cuantum de 700 lei/elev, destinate achiziționării de servicii şi evenimente culturale”, se arată în proiectul de hotărâre.

De asemenea, un alt proiect vizează și acordarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru elevii din clasele a III-a, înmatriculați la unitățile de învățământ preuniversitar particular acreditate din municipiul Cluj-Napoca. Și în acest caz, valoarea stimulentului acordat este de 700 de lei/elev.

Scopul proiectului este de a sprijini promovarea culturii în rândul comunității şcolare, prin acordarea unui sprijin financiar elevilor pentru achiziționarea de servicii şi evenimente culturale, precum concerte, intrări în muzee, cărţi, publicații, materiale documentare sau excursii organizate cu tematici culturale sau istorice.

De asemenea, programul ce vizează elevii din ciclul primar (clasa a III-a) are drept scop susținerea sportulului pentru toți, a sportulului de performanță, precum și practicarea sportului în cadrul cluburilor sportive în vederea asigurării condițiilor organizatorice de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale.

Sumele destinate acordării acestor stimulente pentru elevi sunt cuprinse în bugetul local al municipiului Cluj-Napoca într-o anexă distinctă.

Practic, administrația locală din Cluj continuă susținerea proiectelor educaționale dedicate elevilor.

La începutul lui 2026, Guvernul Bolojan amâna Programul National „Vouchere culturale pentru elevi” până la începutul anului școlar 2027-2028. Decizia Executivului era explicată prin „constrângerile bugetare cu care se confruntă sistemul național de educație” și „pentru a se limita cheltuielile bugetare”.

Vouchere culturale și sportive pentru elevii clujeni, acordate de Primărie

În anul școlar 2024-2025, municipalitatea a introdus un proiect unic la nivel național prin care sprijină implicarea elevilor în activitățile sportive și culturale. Astfel, elevii de clasa a III-a au beneficiat de vouchere sportive în valoare de 500 de lei, iar elevii de clasa a IX-a au beneficiat de vouchere culturale în valoare de 600 de lei.

În vara anului trecut, administrația locală anunța majorarea sumelor pentru voucherele acordate pentru anul școlar 2025-2026. Astfel, valoarea voucherelor sportive a crescut de la 500 la 700 de lei, iar valoarea voucherelor culturale - de la 600 la 700 de lei.

Poiectul voucherelor acordate de Primăria Cluj-Napoca vine să completeze alte proiecte cu caracter educațional și social desfășurate de administrația locală pentru încurajarea unui stil de viață sănătos și reducerea abandonului școlar.

